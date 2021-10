RIFORMA PENSIONI/ La verifica utile sull’estratto conto contributivo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI ANTONIO PALMA

In un’intervista a gazzettinodelchianti.it, Antonio Palma, ex funzionario Inps de ex direttore dell’Agenzia di Empoli, spiega che “nell’ambito delle problematiche delle pensioni e in particolare nella valutazione della propria situazione previdenziale, non serve stare dietro alle inutili e illusorie proposte di riforma delle pensioni che ogni giorno politici, sindacalisti, giornalisti e presunti esperti propongono all’opinione pubblica alla ricerca solo di facile notorietà. Sarà necessario attendere la prima bozza di riforma che il Governo presenterà per capire cosa aspettarsi nel 2022. Nel frattempo sarà importante valutare la propria situazione con un’attenta verifica dell’estratto conto contributivo da stampare dal sito Inps con lo Spid o rivolgendosi a uno dei molti patronati presenti nel territorio”.

IL CONTROLLO DEI CONTRIBUTI VERSATI

Palma evidenzia infatti che “solo con questa verifica il cittadino potrà valutare, con le norme in vigore oggi, le varie ipotesi di pensionamento e, nello stesso tempo, verificare l’esattezza della posizione assicurativa ed eventualmente provvedere alle necessarie integrazioni”. In tal senso consiglia alle donne di chiedere “il riconoscimento della maternità se avuta prima di iniziare a lavorare” e agli uomini di verificare “se il periodo di servizio militare sia stato già inserito o se vi sono periodi di lavoro anche lontani nel tempo che risultano nel libretto di lavoro ma non nell’estratto conto”. Queste azioni possono essere utili anche “per essere certi di aver acquisito il diritto ad andare in pensione con Quota 100 entro il 31 dicembre 2021”, sapendo di poter anche continuare a lavorare senza perdere la possibilità di andare in quiescenza in anticipo.

