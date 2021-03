RIFORMA PENSIONI/ Le indicazioni Inps per le domande per lavori usuranti

RIFORMA PENSIONI, LA SCADENZA PER LAVORI USURANTI

Come ricorda il sito di Ipsoa, nel messaggio n. 1169 diffuso venerdì, l’Inps “fornisce indicazioni sulla presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, da presentare entro il 1° maggio 2021, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo ‘AP45’ e dalla documentazione minima richiesta”. L’Inps fa anche sapere che comunicherà successivamente al richiedente “l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico” o nel caso il “differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria”.

Blocco licenziamenti/ Cosa prevede dl Sostegni e fino a quando

LE INDICAZIONI INPS

Ovviamente può anche esserci “il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”. C’è anche da tener presente che “in sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio”.

LEGGI ANCHE:

SMART WORKING/ Ecco quando si ha diritto pieno e incondizionato al lavoro agileDL SOSTEGNI/ Le novità e le scelte (ancora) rinviate dal GovernoRIFORMA PENSIONI/ Le indicazioni Inps per le domande per lavori usurantiRIFORMA PENSIONI/ Legge Fornero, effetti positivi su lavoro donne (ultime notizie)RIFORMA PENSIONI/ Le domande sullo scivolo per gli statali

© RIPRODUZIONE RISERVATA