RIFORMA PENSIONI/ Le nuove critiche a De Luca per la sua “retromarcia”

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI VIETRI

Si continua a parlare della misura varata dalla Regione Campania per integrare le pensioni minime a 1.000 euro. Imma Vietri critica infatti le ultime dichiarazioni del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca. “Dopo aver annunciato che per due mesi tutti i pensionati al minimo avrebbero avuto dalla Regione una integrazione per arrivare a mille euro, ricevuto il dato dei possibili beneficiari si è reso conto che i fondi che aveva stanziato erano insufficienti. E, quindi, stando all’ultimo annuncio, ha destinato le risorse solo a chi percepisce meno di 500 euro, con la conseguenza che i titolari delle pensioni più basse arriveranno a mille euro, quelli che hanno una pensione di reversibilità o una pensione di vecchiaia integrata al minimo continueranno a ricevere l’importo ordinario, di poco superiore a 500 euro”, evidenzia l’esponente di Fratelli d’Italia.

IL PROBLEMA POLITICO

Vietri, come riporta seitv.it, evidenzia anche un dato politico importante, perché “il Governatore ha liquidato la retromarcia sulle pensioni come un problema del Governo e dell’Inps. Lungi da me difendere un Governo che anche in questo momento di crisi ha mostrato palese incapacità, ma ricordo che al Governo ci sono i 5 Stelle e il Pd, che è il partito del governatore della Campania e che sosterrà De Luca anche alle prossime elezioni. E poi un presidente di Regione, così come qualsiasi amministratore locale, dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e ammettere di aver fatto male i conti per attuare le misure che aveva annunciato in pompa magna”.



