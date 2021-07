RIFORMA PENSIONI/ Le possibili strategie del Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PERRA

Oggi Governo e sindacati si incontrano per parlare di riforma pensioni. Sul tema è utile segnalare quanto emerso in una conferenza live organizzata dall’Inps Sardegna pera parlare dell’ultimo Rapporto nazionale dell’Istituto. Secondo quanto riportato da Tiscali Notizie, infatti, per Sabrina Perra “la strategia che il governo vuol darsi credo sia di fare l’ennesima riforma. Sicuramente il mercato del lavoro, la flessibilità in uscita e le questioni del sistema pensionistico entreranno nella parte delle riforme. Una rivisitazione di questi istituti, come dice del resto il rapporto Inps, è inevitabile”. Secondo la Professoressa dell’Università di Cagliari, “è vero che decide il politico, ma il suggerimento tecnico di un rapporto come questo è di grande interesse e rappresenta un elemento sul quale una cabina di regia può basarsi per far passare le riforme”.

LE POSSIBILI STRATEGIE DEL GOVERNO

Interessanti sono anche le parole di Edoardo di Porto. Il Dirigente studi e ricerche dell’Inps, infatti, evidenzia che “dopo Quota 100, le prossime forme di flessibilità si concretizzeranno probabilmente sui temi legati alle fragilità, che all’Inps ben conosciamo. È possibile ipotizzare dunque forme di flessibilità per alcune specifiche categorie nelle prossime riforme, ovvero uscite differenziate per carriere, usuranti o meno usuranti”. In effetti anche gli stessi sindacati evidenziano la necessità di interventi prioritari per tali categorie, ma chiedono altresì che ci sia una qualche forma di flessibilità generalizzata e accessibile per tutti i lavoratori.

