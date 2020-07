RIFORMA PENSIONI/ Le proposte Cgil su esodati, Ape social e disoccupati

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

In vista della ripresa del confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni, Roberto Ghiselli spiega che l’idea resta quella “di riformare strutturalmente la Legge Fornero”. In un’intervista a pensionipertutti.it, il Segretario confederale della Cgil spiega che “la riforma a cui pensiamo dovrà partire dopo Quota 100, quindi dal 2022”. Nel frattempo, però, “ci sono delle misure urgenti da adottare immediatamente, in parte anche connesse all’emergenza Covid 19. In particolare pensiamo che vada favorita l’uscita anticipata, anche estendendo il campo d’azione dell’Ape sociale e della legge sui precoci, a chi è disoccupato, a chi è invalido o a chi fa lavori particolarmente esposti al virus”. Parole che testimoniano quindi la volontà di estendere, anche nel tempo, misure che altrimenti rischierebbero di esaurire il loro effetto.

LE PROPOSTE DELLA CGIL

Ghiselli sottolinea anche che la Cgil sta pensando a “un nuovo strumento per accompagnare le persone dal lavoro alla pensione, in particolare a fronte di crisi o ristrutturazioni aziendali o per favorire l’assunzione di giovani. Si tratta di andare oltre i limiti di Isopensione e dei Contratti di espansione. Altrettanto urgente è risolvere definitivamente il problema degli ultimi esodati rimasti i quali, in questa situazione, hanno ancor più difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e quindi va estesa l’ottava salvaguardia a tutti coloro che maturano i requisiti entro il 2021. Sugli esodati chiederemo quindi di riattivare lo specifico tavolo tecnico insediato a febbraio”.



