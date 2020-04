RIFORMA PENSIONI/ Le richieste per il decreto aprile (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, L’ATTESA PER IL DECRETO APRILE

C’è attesa per il varo del decreto aprile da parte del Governo. Mariastella Gelmini ritiene che “la sospensione dei pignoramenti sugli stipendi e sulle pensioni per i debiti col fisco da sola non basta. In un momento come questo di piena emergenza sanitaria, economica e sociale, imprenditori e famiglie non possono vivere con l’angoscia di ricevere accertamenti fiscali”. La capogruppo di Forza Italia alla Camera chiede quindi all’esecutivo di inserire nel decreto “lo stop immediato all’invio degli avvisi”. Un’altra misura chiesta che ha a che fare coi temi di riforma pensioni è la possibilità di avere l’indennità riconosciuta a lavoratori autonomi, professionisti e partite Iva anche nel caso si percepisca una pensione di reversibilità o di invalidità non assistenziale.

LE PAROLE DI CATALFO

Intanto su Facebook Nunzia Catalfo ricorda che “sul fronte pensioni, anche per il mese di maggio il pagamento sarà anticipato al 27 aprile per i titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution mentre chi riscuote l’importo in contanti, al fine di contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus, dovrà recarsi presso gli uffici postali seguendo questo calendario: lunedì 27 aprile dalla A alla B; martedì 28 aprile dalla C alla D; mercoledì 29 aprile dalla E alla K; giovedì 30 aprile dalla L alla P e sabato 2 maggio (mattina) dalla Q alla Z”. Le cose andranno diversamente per chi ha l’accredito della pensione in banca: al momento, infatti, la data del pagamento è quella del 4 maggio.



