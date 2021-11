RIFORMA PENSIONI/ Previdenza complementare, c’è un gap di genere (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MASINI

In un articolo pubblicato su Milano Finanza, Oliva Masini ricorda che in Italia il tasso di adesione alla previdenza complementare “si attesta attorno al 33%, un livello in crescita rispetto agli anni passati, ma ancora troppo basso per permettere alle generazioni future di affrontare con serenità gli anni meno vigorosi della loro vita. È poi il caso di sottolineare il forte sbilanciamento a favore degli uomini, il 62% totale degli iscritti contro il 38% delle donne. Un fattore legato sia alla più bassa partecipazione femminile al mondo del lavoro (54,7%) sia alle differenze salariali, che alle più frequenti carriere discontinue delle donne”. Dunque, secondo il Direttore generale di Previndai, sarebbe utile che il dibattito sulla riforma pensioni “si spostasse più verso il futuro e a ragionare su come incrementare l’adesione alle forme di previdenza complementare”.

Su questo tema, in un articolo pubblicato sul sito di Nicola Porro, Deborah Ullasci ricorda che la previdenza complementare serve a “integrare la pensione futura, aggiungendo una rendita alla pensione Inps che spetta al termine del lavoro ma che a causa del progressivo allungamento della speranza di vita, calo delle nascite, entrata nel mondo del lavoro più tardi, rallentamento della crescita economica e sempre più ricorrenti crisi finanziarie creano una combinazione pericolosa per l’equilibrio demografico, sociale ed economico. Distruggendo un sistema in cui la pensione Inps, su cui gli italiani fanno ancora in troppi affidamento, potrebbe non essere più sufficiente”.

