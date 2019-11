RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e Ape social, le richieste Cgil (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

In un’intervista a pensionipertutti.it, Roberto Ghiselli commenta le mosse del Governo in tema di riforma pensioni. “Pur apprezzando la decisione di prorogare Opzione donna e Ape sociale, abbiamo posto il tema di rendere più accessibile l’Ape sociale e la norma sui precoci ai lavoratori che svolgono attività gravose, particolarmente penalizzati dall’attuale regolamentazione, in attesa che la Commissione che verrà nuovamente insediata per affrontare questo tema fornisca nuovi elementi di valutazione. Su questo abbiamo ottenuto una disponibilità a una verifica tecnica che ci auguriamo produca anche un risultato concreto già dal prossimo anno”, spiega il Segretario confederale della Cgil, secondo cui è importante che “la Legge di bilancio non contenga alcun intervento penalizzante su Quota 100 perché questa norma, pur se a termine e pur non avendo dato una risposta alla parte più debole del mondo del lavoro, ha comunque determinato delle aspettative concrete che non possono essere improvvisamente alterate”.

L’ESIGENZA DI FLESSIBILITÀ

Ghiselli evidenzia anche che il Governo sembra condividere con i sindacati “l’obiettivo di rendere flessibile l’età di pensionamento rispetto agli attuali 67 anni, lasciando libero il lavoratore o la lavoratrice, oltre una certa età, di decidere quando andare in pensione sulla base delle diverse esigenze o motivazioni personali. All’interno del tema flessibilità in uscita saranno collocate le questioni relative ai lavori gravosi, di cura e la questione Precoci. Naturalmente il problema che rimarrebbe aperto sarebbe quello di capire da quale età e a quali condizioni si potrà andare in pensione”.

