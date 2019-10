RIFORMA PENSIONI/ Quota 92 per evitare lo scalone di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI QUOTA 92

Repubblica spiega che il Partito democratico sarebbe pronto ad avanzare una proposta di riforma pensioni relativa alla Quota 100. Ripescando un disegno di legge depositato a inizio anno da Tommaso Nannicini, si punterebbe in buona sostanza a rimettere in discussione le risorse stanziate per Quota 100, 8 miliardi di euro, per destinarne 5 al taglio del cuneo fiscale (rafforzandolo così rispetto alla misura ipotizzata dal Governo) e lasciando gli altri per quella che viene definita una “Quota 92”, “perché consentirebbe l’uscita con almeno 62 anni di età e 30 – non 38 – di contributi. Ma a una platea selezionata di potenziali pensionati: tutti i disoccupati, i disabili, chi assiste parenti non autosufficienti, quanti sono impegnati in attività usuranti o gravose”.

LE PAROLE DI NANNICINI

Si tratterebbe in pratica di “un’Ape sociale rivista, corretta, ampliata: con risorse 10 volte maggiori del 2017. Soprattutto permanente e in grado di disinnescare sin da ora lo scalone del 2021. Nel pacchetto anche la proroga di Opzione donna”. Lo stesso Nannicini, intervistato dal Messaggero, ha evidenziato che “chi farà la legge di bilancio del 2021, dovrà gestire gli esodati di Quota 100: chi è nato a dicembre andrà in pensione a 62 anni, chi è nato a gennaio a 67 anni. Una follia”. Per il Senatore dem occorre fare “subito un’uscita morbida da quella misura e creiamo strumenti forti e strutturali di anticipo pensionistico per disoccupati, lavori gravosi, persone con disabilità. Con le risorse che si risparmiano in questo modo investiamo sul futuro: un assegno unico per le famiglie con figli e asili. Serve Quota nido altro che Quota 100”.

