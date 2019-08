Consultazioni Mattarella, calendario crisi Governo/ Diretta partiti al Colle dalle 16

Iniziano oggi, mercoledì 21 agosto 2019, le consultazioni di Sergio Mattarella dopo la formalizzazione della crisi di Governo: il premier Giuseppe Conte ieri ha rassegnato le sue dimissioni, con l’esecutivo M5s-Lega che curerà il disbrigo degli affari correnti. Al via il percorso istituzionale post-crisi, con il Quirinale che ha reso noto il calendario dei colloqui in cui si decideranno il futuro della legislatura, con Mattarella chiamato a recitare un ruolo da protagonista in questa ‘crisi di Ferragosto’. Dopo aver sentito telefonicamente il presidente emerito della Repubblica, il senatore Giorgio Napolitano, Mattarella riceverà al Colle alle ore 16.00 la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, mentre alle ore 16.45 il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Poi sarà il turno dei primi gruppi parlamentari: alle ore 17.30 il gruppo parlamentare Per le autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato, alle ore 18.00 il gruppo parlamentare Misto del Senato, alle ore 18.30 il gruppo parlamentare Misto della Camera e alle ore 19.00 il gruppo parlamentare Liberi e uguali della Camera. Seconda tranche in programma domani, giovedì 22 agosto: al Quirinale i gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia (ore 10.00), Partito Democratico (ore 11.00), Forza Italia (ore 12.00), Lega (ore 16.00) e Movimento 5 Stelle (17.00).

CONSULTAZIONI MATTARELLA POST CRISI GOVERNO: LE POSIZIONI DEI PARTITI

Il destino della legislatura verrà segnato dopo le consultazioni da Mattarella, con i vari partiti pronti a esporre al capo dello Stato le rispettive posizioni per affrontare la crisi di Governo. Matteo Salvini, tra i protagonisti della giornata di ieri tra critiche e attacchi, ha annunciato che «la Lega si presenterà al Colle da sola e non con il Centrodestra». Il Carroccio ha evidenziato ancora una volta che «la via maestra è quella delle elezioni subito», denunciando i tentativi «di inciucio tra M5s e Pd (Matteo Renzi)». Nicola Zingaretti ha subito sottolineato che è necessario «verificare non se esista la possibilità di un nuovo contratto, bensì di una ampia maggioranza su una visione di crescita del Paese, altrimenti si va al voto», ribadendo che il Pd vuole «un nuovo esecutivo, non la continuazione dell’avventura degli ultimi 14 mesi: allora sì che sarebbe fondata l’accusa di accordicchio». Bocche cucite in casa M5s: il rapporto con la Lega è ormai compromesso – esclusa la possibilità di una nuova intesa anche senza Salvini – e sono diversi i dubbi sul possibile accordo con i dem; in corso le valutazioni sulle opzioni sul tavolo. Senza una nuova maggioranza, il ritorno alle urne sembra lo scenario più probabile…

