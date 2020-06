RIFORMA PENSIONI/ Superare Quota 100 con l’Ape volontario (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, IL CONSIGLIO AL PD

In un articolo sul Foglio Luciano Capone e Carlo Stagnaro danno “consigli non richiesti” al Pd per superare Quota 100. Gli autori ricordano che l’attuale Governo ha deciso di conservare la misura di riforma pensioni del precedente esecutivo per ragioni politiche e per fare in modo che venisse assorbita parte della crisi occupazionale in corso ed evidenziano che alla fine del 2021 si creerà uno scalone pensionistico di cinque anni. Dal loro punto di vista occorre quindi superare Quota 100 mantenendo una certa flessibilità nel sistema, anche per aiutare le imprese a far fronte ai necessari processi di ristrutturazione. “La soluzione esiste ed è semplice: si chiama Ape volontario”, scrivono Capone e Stagnaro, ricordando che tale misura era stata introdotta ai tempi del Governo Renzi e non prevedeva costi per la collettività. Non era stata compiuta poi alcuna valutazione sulla sua applicazione, anche perché poco dopo erano arrivate l’Ape social e proprio Quota 100 a renderla meno “conveniente”.

L’ALTERNATIVA A QUOTA 100

Per gli autori, una modifica che consentisse “agli intermediari finanziari di gestire l’intero processo di domanda per conto del beneficiario” semplificherebbe l’iter burocratico per l’accesso alla misura. “In sintesi, il Pd e Italia Viva possono presentare ai grillini il conto del fallimento di Quota 100 (e dell’esperienza di governo con Matteo Salvini), mantenere la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro ripristinando una misura che essi stessi avevano prima elaborato e poi lasciato morire, infine liberare risorse preziose per finanziare la ripresa”, concludono Capone e Stagnaro.



