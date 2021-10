Rigo è fidanzato o single? / Il “Can Yaman italiano”: una storia importante, poi…

Grande curiosità attorno alla vita sentimentale di Rigo, il nuovo concorrente di Ballando con le Stelle 2021. Il Can Yaman italiano, così definito dagli addetti ai lavori, sta riscuotendo un certo successo in termini di popolarità, soprattutto ora che sta per gettarsi a capofitto nella nuova avventura televisiva al fianco di Milly Carlucci. Della sua vita privata non abbiamo moltissime informazioni, ma sappiamo per sua stessa ammissione che è stato fidanzato a lungo. O che comunque ha vissuto una storia d’amore molto importante.

L’ex rugbista, oggi modello e aspirante ballerino a Ballando con le stelle, sarebbe dunque single. Il condizionale è d’obbligo dato che in linea generale Rigo appare piuttosto riservato sui sentimenti. Chissà che non possa svelare qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, durante l’esperienza in tv a Ballando con le Stelle.

Rigo, troverà un nuovo amore a Ballando con le stelle?

I fan di Rigo sperano che possa trovare un nuovo amore a Ballando con le Stelle 2021 e non è detto che non sia così, dato che la trasmissione di Milly Carlucci negli ultimi anni ha già dato vita a simpatie e potenziali flirt. Di sicuro all’ex rugbista non mancano le potenziali candidate, come si evince dai tanti cuoricini che rimedia grazie ai suoi scatti.

La sua presenza a Ballando con le stelle è stata voluto fortemente dalla conduttrice Milly Carlucci, che crede nelle sue capacità e nella sua presenza scenica. Nelle prossime settimane dunque lo impareremo a conoscere meglio. Come detto, il concorrente non ama condividere col pubblico la sua vita privata, nemmeno tramite i social. Vediamo se nella sua nuova esperienza in tv farà trapelare qualcosa.

