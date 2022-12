Rigore negato al Marocco in semifinale?/ Contrasto Boufal-Theo Hernandez, la moviola

La Francia accede alla finalissima di Qatar 2022 ma non sono mancate le polemiche nella semifinale dei Mondiali di calcio contro il Marocco. I nordafricani, prima squadra del continente nero ad arrivare tra le prime quattro in Coppa del Mondo, hanno avuto da ridire sull’arbitraggio del messicano César Arturo Ramos Palazuelos. Soprattutto, l’episodio incriminato è quello del 27′ del primo tempo, con la Francia già in vantaggio di misura grazie alla rete realizzata da Theo Hernandez al 5′, secondo gol più veloce in una semifinale dopo quello di Vavà al 2′ minuto a Svezia ’58, con la Francia battuta 5-2 dal Brasile.

Proprio Theo Hernandez però è andato a tamponare Boufal, dopo un recupero in area di rigore francese: contatto che è sembrato chiaramente bloccare il giocatore marocchino, andato a sbattere addosso all’esterno militante nel Milan. Palazuelos è stato però inflessibile nel lasciar correre il gioco e il VAR non è intervenuto, considerando l’entità del contatto misurabile solo dall’arbitro in presa diretta, non evidenziando contatti ulteriori che potessero essere sfuggiti dal direttore di gara.

FRANCIA-MAROCCO, ARBITRAGGIO CONTESTATO

L’arbitro messicano ha anzi ammonito Boufal proprio per l’intervento, ritenendo che sia stato il calciatore marocchino a ostacolare e colpire Theo Hernandez. Le immagini televisive alle spalle dei due calciatori mostrano però qualcosa di diverso, cioè Theo Hernandez che di fatto sbarra la strada a Boufal. Proteste non troppo veementi del Marocco ma all’intervallo, rivedendo le immagini a bordo campo, la panchina nordafricana si agita di più: è ormai troppo tardi in una partita comunque molto combattuta.

La Francia alla fine la spunta con un secco 2-0 ma la partita è rimasta a lungo in bilico, col Marocco che ha colpito un palo a fine primo tempo e che ha messo sotto pressione i transalpini nella ripresa. Anche la Francia ha contestato l’arbitro messicano, soprattutto per dei falli non fischiati su Mbappé, colpito due volte duro (nella seconda occasione addirittura costretto a cambiare uno scarpino danneggiato dal colpo subito), ma sicuramente l’episodio del rigore non assegnato ai marocchini è stato il più discusso e forse quello decisivo in questa semifinale Mondiale.

