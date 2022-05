Rihanna diventa mamma per la prima volta con A$AP Rocky/ Single dopo il parto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da People Magazine (@people)

Rihanna partorisce il primogenito, realizzato il sogno di maternità

Rihanna è diventata mamma per la prima volta, così come rende noto il portale web d’informazione Tmz, che ha diramato per primo in rete la notizia sull’arrivo del primogenito della popstar di fama mondiale. La cantante originaria delle isole Barbados -stando a quanto si apprende dalla fonte della news- ha concretizzato il sogno della maternità con il rapper con cui lei avviava la sua ultima lovestory nel 2020, A$AP Rocky. A quanto pare il piccolo è venuto al mondo il 13 maggio 2022 e i due neo genitori ad oggi mantengono il massimo riserbo sul loro privato in merito all’arrivo del primogenito. A ufficializzare la notizia della prima gravidanza di Rihanna era stato un servizio fotografico della cantante, immortalata mentre era a New York con il pancione in bella vista e felice al fianco del suo amato rapper, lo scorso gennaio 2022.

In un intervento pubblico, poi, Rihanna non ha nascosto lo stato di grazia di cui si è sentita protagonista nel corso della sua prima gravidanza, al di là dei luoghi comuni che si creano sullo stato di gravidanza delle donne. «Quando le donne rimangono incinte, la società tende a farle nascondere, dice loro che non sono sexy durante la gravidanza ma torneranno ad esserlo… Non credo in questa idiozia. Quindi sto indossando cose che forse non avrei avuto il coraggio di indossare prima di rimanere incinta», ha dichiarato a Refinery29 lo scorso marzo.

Rihanna e la presunta crisi d’amore

«Avrò dei bambini, tre o quattro, anche da sola, l’unica cosa che conta è la felicità. E l’unica relazione sana è quella tra un genitore e suo figlio. L’unica cosa di cui un bambino ha bisogno è l’amore», dichiarava Rihanna nel 2020 a Vogue UK. In quell’anno il rapper A$AP Rocky aveva da poco conquistato un posto nel suo cuore, ma lei custodiva già nel cassetto il sogno di maternità. L’amore che ha vincolato Rihanna al rapper che l’ha fatta capitolare, tuttavia, secondo i media internazionali, sarebbe fatto di luci e ombre, tanto che di recente si è parlato di una crisi d’amore tra i due artisti, il che ha lascerebbe pensare che Rihanna possa aver dato alla luce il primogenito da mamma single. C’è da dire che all’inizio di maggio 2022 i due neo genitori sono apparsi nell’ultimo video di lui nei panni di due sposi. Dopo le recenti voci di un tradimento con la shoes designer Amina Muaddi (uno dei brand di scarpe preferiti di Rihanna) e l’arresto per il coinvolgimento in una sparatoria risalente al 2021 di lui, sembrerebbe che sia tornato il sereno per la coppia vip. E i fan di Rihanna sperano per lei che la cantante sia in uno stato di serenità.

