Rihanna presto mamma bis: “Vorrebbe avere dieci figli”/ L’artista sogna una famiglia numerosa e…

Rihanna e il sogno di una famiglia numerosa

Dopo aver realizzato i suoi sogni professionali diventando una delle artiste più famose al mondo e amate dai fan, Rihanna spera di realizzare anche i suoi sogni personali. Già mamma di un bambino nato il 13 maggio 2022, Rihanna, entro la fine dell’estate, metterà al mondo il suo secondo figlio. Da sempre con il sogno di avere una famiglia numerosa, Rihanna ha cominciato a realizzare il proprio sogno con l’incontro con il rapper ASAP Rocky con cui condivide il desiderio di avere diversi figli. A confermarlo è l’insider che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Heat Magazine.

Signora Coriandoli: “Maurizio Ferrini è come mio figlio”/ “L'amore? Lo vorrei giovane...”

Come riporta il magazine, Rihanna e ASAP Rocky, felici di essere diventati genitori e di aver presto il secondo figlio, vorrebbero presto regalare un altro fratellino o una sorellina ai primi due figli.

Le parole dell’insider su Ruhanna

Come fa sapere la fonte a Heat Magazine, Rihanna, pur essendo concentrata sui propri progetti lavorativi, è una mamma attenta, presente e premurosa. “Lei e A$AP Rocky hanno in programma di crescere una famiglia molto numerosa. Lei ha detto ‘amo le famiglie numerose’. Dice che è sorpresa dalla bellezza della maternità. Diceva sempre che voleva tre o quattro figli, ma non appena ha avuto il suo primo figlio quel numero è raddoppiato. In questi mesi addirittura sta parlando di averne dieci!” – si legge su Heat Magazine.

Prezzi alimentari più alti dell'inflazione/ Coldiretti: “3% di differenza, forse speculazione”

“Sì, faranno un passo alla volta, stanno per dare il benvenuto al loro secondo bambino e tutto questo nell’arco di soli due anni. Però posso assicurarvi che stanno già parlando del prossimo e ridono quando si immaginano circondati da una grande famiglia mentre invecchiano insieme. Entrambi dicono che dieci è il numero magico per la famigliola perfetta”, ha concluso la fonte come riporta Biccy.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Donnamaria torna a Forum? "Sto valutando"/ Su Paolo Ciavarro: "Mi è capitato di chiedere scusa..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA