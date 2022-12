Riki/ “Amici? Esperienza importante. Sanremo? Ci tornerò più avanti”

Riki ospite a Capodanno in Musica su Canale 5

Riki di Amici, vero nome Riccardo Marcuzzo, è tra gli ospiti di Capodanno in Musica su Canale 5. Il cantante dopo la vittoria nel talent show Amici di Maria De Filippi ha vissuto un lungo periodo lontano dalle scene musicali. Un anno e mezzo di stop che ha deciso di rompere con l’uscita di un nuovo singolo dal titolo “Scusa”. Intervistato nel programma “Due Kiss a distanza“, l’irriverente format di Radio Kiss Kiss condotto da Marco e Raf, il cantante parlando del suo ritorno ha detto: “di solito non si aspetta così tanto (un anno e mezzo) come ho fatto io. Un po’ di pressione c’è stata, però faccio le cose in modo onesto e sincero. Faccio tutto io, scrivo da solo, quindi decido di fare uscire un pezzo quando sento che sia il momento giusto, e non per logiche di mercato. Sono contento del pezzo e sta andando molto bene”.

Chi è la fidanzata di Riki Marcuzzo?/ Le foto con Stephanie Bellarte: intanto la ex..

Tanti anni di silenzio e un cambio anche nel team di lavoro come ha raccontato il cantante che era prodotto da Francesco Facchinetti: “ho cambiato anche gruppo di lavoro, perciò è normale che questi cambiamenti influenzino la mia musica”. Parlando proprio di musica ha detto: “credo poco in chi si chiude in studio per registrare, in modo programmato. La sento una cosa poco “sincera”. Io annoto cose sul cellulare, anche quando sono in giro o a casa. Se ho in mente una melodia la registro sul cellulare, ci canticchio sopra, e a volte faccio anche figure di me**a”.

Riki/ Dopo la rottura con l'ex fidanzata Ella Ayalon, la voglia di rinascita

Riki e il nuovo singolo “Ferrari White”

Impossibile per Riki non parlare dell’esperienza televisiva di Amici: “è stata un’esperienza fatta a 24 anni e non avevo nessuno dietro. Il Festival di Sanremo è stata un’ottima esperienza, ma ci sono arrivato molto stanco con la testa. Venivo da un periodo in cui volevo sperimentare. Sicuramente a Sanremo tornerò più avanti, non a breve. Il terzo momento non so quale possa essere, sicuramente punto a far girare molto il mio pezzo in radio”.

Dopo il singolo “Scusa”, il cantante quest’estate ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Ferrari White che ha raccontato così dalle pagine di thewom.it: “è un pezzo che vuole essere innanzitutto fresco, estivo, con sonorità diverse da quelle che ci si aspetta da me o comunque da quelle che sono tipiche dell’estate, dal reggaeton in poi. Parla di un viaggio che fai a bordo di una Ferrari che è white come poteva essere red. Ho scelto white perché, insieme agli autori del brano, mi sono fatto ispirare dalla Testarossa bianca di Miami Vice”. Si tratta del secondo brano prodotto da Big Fish: “le sonorità sono un po’ diverse dal primo singolo ma hanno di fondo una certa coerenza. Chiaramente, essendo tipicamente estivo, deve lasciare spensieratezza e non deve parlare grandi temi dell’umanità: è una canzone divertente. Ed è la prima che faccio non da solo. In passato, anche quando i brani erano firmati da più autori, ero sempre io a portare in studio sia testo che melodia, prima che la produzione apportasse i suoi cambiamenti”.

Michele Merlo, Riki "Potevo fare di più"/ Riccardo Marcuzzo, rimpianto dopo la morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA