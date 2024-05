Rinnovo Adrien Rabiot/ Calciomercato, Giuntoli lo vuole alla Juventus ma è un obiettivo dell’Inter

RINNOVO RABIOT, COSA MANCA?

Il calciomercato entra nel vivo con la Juventus che sarà una delle protagoniste più attese. Prima di agire sul calciomercato in entrata, però, Giuntoli dovrà risolvere delle situazioni interne che potrebbero determinare lo svolgimento della sessione estiva. In questi giorni si parla della questione rinnovo Adrien Rabiot che terrà impegnato il ds juventino in questi primi giorni di giugno. Il centrocampista francese è stato un punto fermo della squadra allenata da Massimiliano Allegri ma, con il cambio di allenatore, il suo posto non è più garantito.

L’idea è quella di prolungare il contratto di Adrien Rabiot per metterlo a disposizione del prossimo allenatore della Juventus. I contatti tra i bianconeri e Thiago Motta non sono più un segreto. L’ormai ex allenatore del Bologna che attende solo l’ufficialità del suo passaggio sotto la Mole Antonelliana per guidare la Juventus nella prossima stagione. Motta e Rabiot, tra le altre cose, sono anche stati compagni di squadra al PSG ma le trattative con l’entourage del calciatore francese sono sempre state molto delicate.

RINNOVO RABIOT, PER L’INTER È PIÙ DI UNA IDEA…

Giuntoli vorrebbe chiudere in modo tempestivo la grana di calciomercato assicurandosi le prestazioni del francese alla Juventus per più di due anni. La mediazione della madre e procuratrice Veronique, però, è storicamente molto delicata e potrebbe presentare difficoltà non previste. I bianconeri contano di convincere Rabiot con il cambio di allenatore e una squadra che giocherà Champions League e Mondiale per club nella prossima stagione. Se la Juventus non riuscisse a fare il rinnovo, su Adrien Rabiot ci sono gli occhi di diversi club. Tra i più clamorosi c’è anche il nome dell’Inter che potrebbe approfittare del mancato rinnovo per regalare ad Inzaghi un centrocampista in più con grandi qualità fisiche e esperienza a livello internazionale. Marotta è pronto a sfruttare un’eventuale partenza a parametro zero per portare il francese a Milano: nulla è ancora scritto ma è certo che un calciatore con le caratteristiche di Rabiot potrebbe far gola a qualsiasi club.











