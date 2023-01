Rinnovo De Vrij/ Calciomercato news, Pastorello: “L’Inter mi ha chiamato, lui…”

Calciomercato news, l’agente parla del rinnovo del centrale Stefan De Vrij

Il rinnovo di Stefan De Vrij con l’Inter sembra essere più vicino in questa domenica di calciomercato invernale dopo le dichiarazioni del suo procuratore. L’agente Federico Pastorello, interpellato da Rai Sport, ha infatti parlato del contratto del suo assistito, ora in scadenza il prossimo 30 giugno del 2023 e dunque al termine della stagione attualmente in corso, provando a fare un po’ di chiarezza sul futuro del centrale.

Il rappresentante dell’olandese ha spiegato: “Non so se Skriniar andrà al PSG già entro la fine del mercato di gennaio, ma quello che posso dire è che i dirigenti dell’Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di De Vrij, che è un mio assistito. Lui vuole restare a Milano, ma ci sono anche altri club, in particolare spagnoli, che da tempo lo hanno richiesto.”

Calciomercato news, l’Inter tratta per il rinnovo di De Vrij per la difesa

Entro la fine di questafinestra invernale di calciomercato potrebbero dunque arrivare delle novità riguardo al rinnovo di Stefan De Vrij. L’Inter ha il suo bel da fare in questi giorni di trattative anche riguardo al rinnovo di un altro centrale come Milan Skriniar, fortemente cercato dal Paris Saint-Germain che starebbe addirittura tentando di aggiudicarselo già a gennaio senza aspettare di abbracciarlo a parametro zero in estate.

I dirigenti della società nerazzurra potrebbero inoltre prolungare di un altro anno anche il contratto di Francesco Acerbi puntando magari sull’ex milanista e proprio sul difensore olandese per la prossima stagione se dovesse effettivamente partire Skriniar e nel frattempo non mancano i nomi per rinforzare il reparto arretrato come testimoniato dall’interesse per Scalvini dell’Atalanta o Djalò del Lille.

