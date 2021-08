Rinnovo Lautaro Martinez/ Calciomercato news: accordo sul prolungamento con l’Inter!

CALCIOMERCATO NEWS, ECCO IL RINNOVO DI LAUTARO MARTINEZ

Se ne parlava da ormai diverse settiamane in questa sessione di calciomercato estivo ed il tormentone relativo al rinnovo di Lautaro Martinez sembra ormai avvicinarsi alla sua conclusione. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport infatti, l’Inter avrebbe trovato l’intesa con il centravanti argentino in merito al prolungamento del suo rapporto con i nerazzurri, attualmente in scadenza nel giugno del 2023, a cui si aggiunge pure un aumento di stipendio. Ceduto Romelu Lukaku al Chelsea con una trattativa-lampo, il club lombardo pare voler fare di Lautaro Martinez l’uomo chiave per il prossimo futuro andando a percepire un ingaggio da vera stella della squadra se si pensa ai “soli” 2.5 milioni di euro a stagione attualmente guadagnati dal ventiquattrenne nato a Bahía Blanca.

CALCIOMERCATO NEWS, I DETTAGLI DEL NUOVO ACCORDO

Nei prossimi giorni dovrebbe dunque essere ufficializzato il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Stando all’indiscrezione il centravanti argentino dovrebbe quindi guadagnare ben 6 milioni di euro più bonus e adesso rimane soltanto da scoprire se si tratterà di un contratto quadriennale o quinquennale. L’intenzione di Lautaro, reduce dalla Copa America vinta con la sua Argentina in finale contro il Brasile al Marcanà quest’estate, è sempre stata quella di proseguire la sua avventura in nerazzurro ancora per lungo tempo respingendo le offerte del Tottenham.

