Rino Barillari, chi è il paparazzo picchiato da Gerard Depardieu/ Fotografo dei vip: da Frank Sinatra a…

Chi è Rino Barillari, il re dei paparazzi

Rino Barillari è uno dei reporter più famosi in Italia. Con la sua macchina fotografica ha immortalato il mondo dello spettacolo in tutte le sue forme attraversando diverse epoche. Rino Barillari, oggi, ha 79 anni ma continua a lavorare provando ad immortalare con la sua macchina fotografica i grandi divi. Rino Barillari ha cominciato la sua attività negli anni Sessanta quando i fotografi dei personaggi famosi furono chiamati “paparazzi” dopo il successo del film “La dolce vita”. Da quel momento, i fotografi dei vip sono diventati paparazzi e Rino Barillari è considerato il re di tale categoria.

Con la sua macchina fotografica, infatti, in decenni di attività, ha immortalato non solo i grandi personaggi del mondo dello spettacolo italiano, ma anche i grandi divi internazionali tra cui, oggi, anche Gerard Depardieu che, immortalato a Roma insieme alla compagna, ha reagito duramente di fronte alla macchina fotografica di Barillari aggredendolo.

Rino Barillari, i grandi divi fotografati dal paparazzo

Sono tantissimi i personaggi famosi fotografati da Rino Barillari che, con la sua macchina fotografica è stato l’autore di tantissimi scoop. Da Frank Sinatra a Charles Aznavour, da Elizabeth Taylor a Barbra Streisand, da Mickey Rourke a Claudia Schiffer “dal Bolognese”, sono davvero tanti i divi internazionali immortalati dall’obiettivo di Rino Barillari che, in tanti anni di lavoro, ha avuto diversi scontri con le guardie del corpo dei personaggi immortalati.

“Quello che mi ha fatto più male è stato Peter O’Toole: era ubriaco per strada insieme alla sua collega Barbara Steele. Mi diede un cazzotto: quattro punti di sutura all’orecchio. Ero ancora minorenne e mio padre gli fece causa. L’avvocato mi offrì un milione per ritirare la querela, mio padre si prese i soldi e mi diede solo mille lire, con cui però mi feci due settimane di vacanza a Taormina”, aveva raccontato in un’intervista ricordando uno degli scontri che ha avuto in carriera come si legge su Libero.

