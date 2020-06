Rino Gaetano/ 39 anni fa la morte: “La sua vita era una favola fatta di canzoni”

Pubblicità

Era il 2 giugno del 1981, esattamente 39 anni fa, quando moriva il grande Rino Gaetano. Il geniale artista di Crotone, scomparve troppo prematuramente, a soli 31 anni (era nato nel 1950), dopo un incidente in auto in quel di Roma, sulla via Nomentana. Un evento scioccante che lasciò un vuoto incolmabile nel mondo della musica, dell’arte e della cultura, ma che nel contempo lanciò lo stesso Gaetano nell’olimpo dei grandi cantautori del Belpaese. Un artista creativo, imprevedibile, eccentrico, a 360 gradi, che avrebbe potuto dare ancora tantissimo alla musica, ma che in poche anni è stato in grado di lasciarci un bagaglio musicale e culturale di inestimabile valore. E pensare che Gaetano nacque poverissimo, nella Calabria degli anni ’50, terra d’origine presto lasciata assieme ai genitori per cercare nuove fortune a Roma. Nella capitale il giovane Rino frequentò la scuola, pensando di diventare un giorno geometra, ma fin da subito è certo che quella non sarà la sua strada. Iniziò così a frequentare i primi teatri, e poi la musica, imparando a suonare la chitarra e a comporre le prime canzoni.

RINO GAETANO: I SUOI BRANI PIU’ FAMOSI

Si fa notare fin da subito, anche per il suo modo “diverso” di presentarsi al pubblico, più ironico e scanzonato rispetto alla serietà del periodo, e nel giro di pochi anno sforna autentiche pietre miliari della storia della nostra musica, a cominciare dai suoi tre brani più famosi, leggasi “Ma il cielo è sempre più blue”, “Gianna” e “A mano a mano”, passando per “Sei ottavi”, “Ad esempio a me piace il sud”, e arrivando fino a “Sfiorivano le viole”, Spendi, Spandi, Offendi”, brani che raccontano l’Italia dell’epoca sempre con il suo modo di fare scanzonato, ironico, leggero. E per capire chi fosse realmente Gaetano, sono significative le recenti parole rilasciate da Stefano Micocci autore e produttore da sempre nella casa discografica It, quella che pubblicò tutti i brani di Rino: «Ho scelto di scrivere una favola, e non la biografia perfetta di Rino Gaetano, perché la sua vita è stata una favola. La favola di un ragazzo che studia in seminario, perché la sua famiglia non ha grandi possibilità economiche, torna senza avere arte né parte, e il cui padre, portiere in un condominio, sogna per lui il posto fisso. Ma Rino non ci pensava nemmeno lontanamente. Sognava di dare canzoni ai cantanti: ne aveva diverse centinaia, scritte in un quaderno a quadretti».

RINO GAETANO, L’EVENTO SU FACEBOOK

Per ricordare il grande cantautore calabrese oggi non si terrà come di consueto il Rino Gaetano Day organizzata dall’omonima associazione culturale, ma l’artista verrà comunque ricordato attraverso i racconti della pagina Facebook Rino Gaetano Band, attraverso cui verrà trasmessa una diretta streaming dalle ore 18:00, on air anche su Radio Italia Anni 60. Un evento organizzato dalla famiglia Gaetano a cui parteciperanno anche l’attrice Gaia Messerklinger e il cantante Andrea Satta, voce dei Têtes de Bois, con l’aggiunta di tributi, immagini e filmati.



