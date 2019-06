Rino Gaetano/ Grande autore di “Gianna” e “Il cielo è sempre più blu” (Techetechetè)

Rino Gaetano sarà tra i volti noti raccontati oggi, 29 giugno, da Techetechetè

Rino Gaetano era un anticonformista. Era uno di quegli artisti che hanno l’incredibile capacità di raccontare l’attualità del paese nel quale vivono con ironia e spensieratezza. Spesso ci si lamenta che alla musica di Rino Gaetano non è stata dedicata la giusta attenzione durante la sua vita e il suo periodo d’attività e tantomeno dopo la sua morte. Gli eventi di questo giugno paiono però voler smentire questa lamentela. Sono tantissime infatti le notizie che riguardano il grande autore di “Gianna” e “Il cielo è sempre più blu”. Il prossimo 5 luglio è prevista l’uscita di un quadruplo cofanetto, intitolato Ahi Maria 40th-La raccolta definitiva di Rino Gaetano, edito Sony Music Legacy. L’album commemorativo vuole ricordare il cantautore a 38 anni dalla sua scomparsa, nonché l’indimenticabile raccolta Resta vile maschio, dove vai?, nella quale è contenuto proprio il celeberrimo pezzo Ahi Maria.

Ahi Maria 40th-La raccolta definitiva di Rino Gaetano sarà composto da 2 lp e 4 cd, più un booklet con testi e curiosità, che faranno rivivere tramite la voce di molti artisti le canzoni più belle e indimenticabili dell’artista. Ci sarà poi anche la voce di Rino in una versione demo inedita di Ahi Maria, contornata da varietà, live e chicche fornite dalla famiglia Gaetano. Amici intimi del cantautore come Pierluigi Germini e Silvana Casato hanno collaborato alla stesura del Booklet, contribuendo a dipingere un ritratto inedito e commovente di una delle voci più ironiche e non convenzionali del panorama musicale del nostro paese. Questa tuttavia non è la sola novità che riguarda il ricordo di Rino Gaetano. Il 24 giugno infatti la manifestazione musicale Rock in Roma ha visto la celebrazione del Rino Gaetano Day, un’intera giornata dedicata alla musica e alla figura del cantautore. La Rino Gaetano band si è esibita sul palco dell’Ippodromo delle Cappanelle, portando a Roma una vera e propria festa targata dalle canzoni di Rino. La formazione, guidata proprio dal nipote di Gaetano, Alessandro, ha poi coinvolto nel tributo anche ospiti d’eccezione come Emilio Stella, Artù, i Kutso e Sergio Cammariere.

Sulle note di Rino Gaetano al Rock in Roma

Il pubblico del Rock in Roma si è così animato sulle note di A mano a mano e Berta Filava di Rino Gaetano. Ha seguito la Tribute Band di Rino Gaetano in una scaletta ricca di emozioni commoventi e al medesimo tempo divertenti. L’Ippodromo delle Cappanelle a Roma è però solo la tappa più recente di un tour di ricordi che ha attraversato le principali città italiane dal 1999. Alessandro Gaetano e la Rino Gaetano Band hanno cantato Aida, Gianna e Il cielo è sempre più blu davanti al pubblico di Firenze, di Bologna, di Verona, di Milano e di Rimini. Approdare sul palco degli artisti del Festival romano del Rock è però uno dei successi più grandi per il gruppo e per il ricordo di un grande artista. Per vedere uno dei tributi più recenti alla musica di Rino Gaetano Rock in Roma, è possibile visitare la pagina Facebook officiale del cantautore Sergio Cammariere cliccando qui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA