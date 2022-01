Rino Petrosino è morto/ Addio al celebre fotografo, Boldi: “Un grande dolore”

Mondo dello spettacolo in lutto per la morte di Rino Petrosino. Il celebre fotografo è scomparso all’età di 79 anni e ha lasciato un grande vuoto. Per 50 anni ha immortalato i divi dello spettacolo e della televisione italiana, indimenticabile la sua storica collaborazione con Tv Sorrisi e Canzoni, di cui ha realizzato tantissime copertine. Al momento non sono state rese note le cause del decesso.

Come ricordato dai colleghi di Tg Com 24, Rino Petrosino ha lavorato con diversi giornali e settimanali, senza dimenticare le sue esperienze nei fotoromanzi con Grand Hotel e Bolero. Oltre al già citato Tv Sorrisi e Canzoni, il fotografo ha collaborato con Noi, Gente e Ciak, dividendo la sua carriera tra musica, cinema e piccolo schermo. Uno dei primi volti noti a rendere omaggio al fotografo è stato Massimo Boldi con un commosso messaggio su Instagram: «Un grande dolore per tutti noi. Ciao amico caro».

SPETTACOLO IN LUTTO PER LA MORTE DI RINO PETROSINO

Come dicevamo, tantissimi volti noti hanno reso omaggio sui social network a Rino Petrosino, ricordato per la sua professionalità e per la sua grande umanità. Queste le parole del comico Gianni Fantoni: «Sono incredulo e affranto. Un abbraccio a tutti quelli che ti vogliono bene. Grazie per il tuo essere stato un gentleman in un ambiente non troppo raccomandabile». Tanti giornalisti hanno ricordato Rino Petrosino, tra questi ritroviamo Debora Ergas: «Un grande dispiacere. Quando l’ho conosciuto ero una bimbetta, lui mi metteva in posa e io gli facevo le smorfie… È sempre stato premuroso». Segnaliamo, infine, la commozione di Antonella Ferrari: «Mi hai fotografato ai miei esordi e non scorderò mai la tua bravura e professionalità! Buon viaggio Rino».

