Rio Ines, nipote Al Bano e figlia di Cristèl Carrisi/ “Non vedo l’ora di abbracciarla!”

Cristèl Carrisi mamma per la terza volta: l’annuncio di Al Bano

Cristèl Carrisi è diventata mamma per la terza volta. Di conseguenza, Albano Carrisi è ufficialmente ‘nonno ter’. A dare l’annuncio è stato lo stesso Al Bano, ospite giovedì a La vita in diretta: “Oggi io sono diventato nonno per la terza volta. Si chiama Rio Ines, gode di ottima salute, come la madre e ovviamente il padre”, ha dichiarato il cantante, entusiasta per la notizia. Sua figlia Cristèl e suo marito Davor Luksic si sono conosciuti nel 2012 e sono convolati a nozze nel 2016. Nel 2018 è nato il loro primo figlio Kay, mentre nel 2019 è stata la volta di Cassia Ylenia, così chiamata in ricordo della sorella scomparsa.

Al Bano, insulti al concerto per Battiato/ "Fascista? Sono antipolitico da sempre"

Davor Luksic, il marito di Cristèl, è un imprenditore di origini croate e cilene di circa 35 anni. I due sono convolati a nozze nel 2016 nella chiesa barocca di San Matteo a Lecce, a quattro anni dal loro primo incontro.

L’entusiasmo di Al Bano per la nascita della nipote Rio Ines

Durante la puntata de La vita in diretta di giovedì è andata in onda una clip che ha visto protagonista proprio Albano Carrisi. Nei pochi secondi del video, il cantante ha dato all’Italia la notizia della nascita di Rio, la sua seconda nipote femmina. Inoltre, durante la trasmissione, Al Bano ha confermato la sua imminente partecipazione a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1 di cui lui sarà sicuramente una delle star di punta.

Al Bano e Sgarbi fischiati e umiliati al concerto per Battiato lasciano il palco/ Ecco cos'è successo

Al Bano si è detto superentusiasta per questa nuova esperienza, ma più ancora lo è se pensa che tra non molto stringerà tra le braccia la sua nipotina. Comprensibilmente, Albano, Cristèl e gli altri componenti della famiglia non vedono l’ora di vedersi. A confermarlo è lo stesso Al Bano, che a La vita in diretta affida il racconto delle sue impressioni: “Nonno per la terza volta, ma ci pensi? Non vedo l’ora di andare ad abbracciarli!”.

LEGGI ANCHE:

Al Bano Carrisi a Scherzi a parte/ Assistente digitale da incubo e la figlia Cristel…

© RIPRODUZIONE RISERVATA