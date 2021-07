Rio/ Video, su Italia 1 il film con la voce di Jamie Foxx (oggi, 17 luglio 2021)

Rio andràin onda su Italia 1 oggi, 17 luglio, a partire dalle ore 21,20. La pellicola d’animazione, diretta nel 2011 da Carlos Saldanha. Il cast dei doppiatori americani vanta tra gli altri Jesse Eisenberg, Anne Hathway, Jamie Foxx e George Lopez. In Italia, invece, le voci sono state quelle di Fabio De Luigi, Victoria Cabello, Pino Insegno, Mario Biondi, Josè Altafini, solo per citarne alcuni. La colonna sonora è bellissima, in quanto lungometraggio è da considerarsi un vero e proprio musical animato. La canzone di Sergio Mendez Real in Rio, ha ottenuto anche la candidatura all’Oscar.

Rio, la trama

Protagonista del film Rio è Blue un pappagallo Ara macao che da piccolo è stato strappato alla giungla brasiliana e costretto a subire il comportamento sconsiderato dell’uomo. Viene trasferito nello stato del Minnesota e adottato da Linda, una dolce ragazza appassionata della lettura e della vita sedentaria, dalla quale viene cresciuto con la cioccolata e i biscotti. Blu, diviene ben presto, un pappagallo colto e amante della vita tra le 4 mura, purtroppo, però non riesce a volare e per questo decide di compensare il suo deficit attraverso tanto ingegno e fantasia. Grazie all’aiuto di un illustre ornitologo, Linda viene a conoscenza che Blue è l’unico esemplare della sua specie e quindi ha l’obbligo di farlo accoppiare per evitare che la razza si estingua. L’unica pappagalli femmina della specie si trova nel territorio brasiliano e si chiama Gioel. Linda e il simpatico pennuto, partono per il Brasile per incontrare e cercare di far innamorare la pappagalla. La storia come tutte le fiabe che si rispettano possiede il più bello dei lieto fine, infatti, nella giungla, in seguito a tante disavventure, Rio riesce a volare e ad amare.

Video, il trailer del film “Rio”

