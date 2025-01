Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna, quattro di loro rientreranno nella casa del Grande Fratello grazie alla possibilità di un ripescaggio. Se Luca Calvani si è detto contrario al rientro di Jessica Morlacchi, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono scagliati contro la possibilità che rientri Helena Prestes nella casa. Secondo loro, essendo stata eliminata dal pubblico, non può essere ripescata.

Ripescaggio Jessica Morlacchi al GF, Luca Calvani si infuria: "No, ormai si è ritirata"/ "Non può rientrare"

Oltretutto Lorenzo Spolverato si è detto contrario e furioso per il possibile rientro di Iago Garcia, con il quale non è mai andato d’accordo a causa dei loro caratteri diametralmente opposti. Shaila e il fidanzato sono sbottati dopo la diretta della sera di lunedì 20 gennaio 2025, dicendo di sentirsi presi in giro. Uno dei motivi riguarda proprio le punizioni, dato che se dovesse rientrare Helena Prestes vorrebbe dire che chi ha ricevuto un provvedimento potrebbe rientrare senza alcuna conseguenza: “Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare?“. Oltretutto, i due hanno criticato il fatto che chi rientreranno persone che sanno già tutto quello che sta succedendo fuori.

Marina La Rosa contro Shaila Gatta: "Sono io la vera gattamorta"/ "Tu aggressiva e un po' volgarotta"

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato contro Helena Prestes: “Ingiusto, è avvantaggiata”

“Per noi è un’inc***ta soprattutto per chi ti è stato nemico.” hanno esordito Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. I due si sono scagliati contro la possibilità che qualcuno rientri nella casa dato che chi è rimasto fuori per tanto tempo sa tutto quello che è successo fuori dalla casa. I concorrenti che potrebbero entrare sono Michael Castorino, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Eva Grimaldi e Federica Petagna. Ma come ha reagito il pubblico dopo questo annuncio?

Perchè Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno litigato al Grande Fratello 2024?/ “E’ inaccettabile…”

I fan del Grande Fratello si sono divisi: c’è chi pensa sia ingiusto che chi è stato fuori possa ritornare e chi invece si è detto contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, dato che i due non hanno battuto ciglio quando è entrata Pamela Petrarolo per la seconda volta. Questo li ha fatti passare per ipocriti, ma in ogni caso non c’è scampo: quattro concorrenti dovranno rientrare nella casa del Grande Fratello contro ogni protesta e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno e come reagiranno gli altri nella casa. Appuntamento dunque alla puntata di giovedì 23 gennaio!