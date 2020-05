Ripresa Liga/ Si gioca anche lunedi e venerdi, Lozano: “Porte aperte nel 2020-21”

Pubblicità

Dopo la Bundesliga dovrebbe essere la Liga spagnola il prossimo campionato europeo a riprendere la stagione 2019-20, interrotta per l’emergenza coronavirus, e quanto possiamo leggere pure sul portale della federazione, il grande calcio spagnolo potrà tornare protagonista anche di venerdì e lunedì. Nel pomeriggio di oggi infatti il Presidente della Corte Mercantil n^2 di Madrid, ha dato ragione alla Federazione nella disputa contro la Liga sulla possibilità di tornare in campo a giocare anche lunedì e venerdì. La giustizia ha dunque confermato che la Lega per fissare il calendario della ripresa della Liga dovrà entrare in accordo con la Federazione, che pure ha annunciato che permetterà ai club di tornare in campo anche nelle giornate di Lunedì e Venerdì. Nota che ovviamente è stata accolta con gelo dalla Liga, che ha annunciato che ricorrerà in appello.

Pubblicità

IL GOVERNO APRE ALLE PARTITE CON PUBBLICO DAL 2020-21

Ma mentre Federazione eLega discutono su divisioni di potere e responsabilità oltre che sul calendario, ecco che ottime notizie per i tifosi di calcio spagnoli ci arrivano proprio in queste ore dal Ministro dello sport Irene Lozano, che ai microfoni di La Cope non ha escluso che già per la stagione 2020-21 della Liga, pure i tifosi possano tornare a riempire gli stadi. Il Ministro ha infatti affermato: “Il ritorno del pubblico allo stadio a partire dall’inizio della stagione 2020-2021? Non è affatto escluso. A questo penseremo quando saremo nuovamente nella normalità, in questo momento stiamo cercando di allentare il lockdown grazie al distanziamento sociale e alla protezione delle maschere”. La stessa Lozano ha poi aggiunto: “Se riusciremo a trovare un modo, che non dovrebbe essere troppo difficile perché in Spagna siamo leader internazionali nell’organizzazione di eventi sportivi sicuri, allora lo faremo. Vogliamo essere leader nell’esportazione di un modello di sport sicuro. Stiamo lavorando per trovare questa via che garantisca sicurezza e la presenza del pubblico”. Ma nel frattempo ecco che già per la stagione 2019-20 che riprenderà a breve potrebbe essere possibile per i giornalisti accedere agli impianti sportivi. La Lozano ha infatti dichiarato: “Dato che l’evoluzione della pandemia è molto positiva, stiamo seriamente considerando che i giornalisti possano partecipare alle partite della Liga una volta che il campionato riprenderà”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA