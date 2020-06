Ripresa Serie C/ Ecco le date di playoff e playout, ma è rebus sugli orari dei match

Pubblicità

Benché non siano mancate infiammate polemiche dopo la decisione del Consiglio Federale della FIGC per la ripresa della Serie C, ecco che la Lega Pro si è dimostrata ad ora la federazione più pronta a recepire le indicazioni della Federcalcio e già nella giornata di oggi, sul proprio sito ufficiale ha diramato il calendario di massima con le date dei prossimi playoff e playout, con cui si chiuderà questa stagione 2019-20, tormentata, della terza serie italiana di calcio. Leggendo il comunicato, vediamo che la Lega Pro non ha riservato grandi sorprese e novità rispetto a quanto già diramato nei giorni scorsi dallo stesso Presidente Ghirelli: l’unica cosa che ancora manca da definire sono gli orari in cui si scenderà in campo. E su questo potrebbe accendersi una bollente polemica, come già occorso per i campionati di Serie A e Serie B, nei prossimi giorni, dove pure si attenderò di accertare la volontà dei club di prendere parte a questa inedita fase finale del campionato. Ricordiamo infatti che ad oggi le squadre non sono obbligate a partecipare a playoff e playout e qualora non si presentassero non andrebbero incontro a penalizzazioni o sanzioni: semplicemente perderebbero a tavolino nei match cui sono iscritti. Data la norma appare abbastanza scontato che tutte le formazioni in lotta per la salvezza prenderanno parte ai play out: diversa è la situazione riguardanti i play off, a cui Arezzo e Piacenza, ma pure Modena e Sambenedettese potrebbero rinunciarvi.

ECCO LE DATE DELLA RIPRESA DELLA SERIE C

Ma in attesa di conoscere dunque con precisione il calendario della ripresa della Serie C con playoff e playout, cominciamo a vedere i paletti messi dalla stessa Lega Pro, che con un comunicato ufficiale, ha già dunque fissato le date di questi incontri bollenti. Come ben sappiamo, il terzo campionato italiano tornerà in campo il prossimo 27 giugno, sia con la Finale della Coppa Italia di Serie C, che con i match di andata dei playout: il ritorno verrà disputato il 30 giugno. Luglio invece sarà il mese deputato dei playoff e dunque si comincerà già il 1 e il 5 luglio con i due turni a gara unica dei playoff di girone. Da qui si accenderanno i due turni, sempre a gara secca dei playoff Fase nazionali, che si svolgeranno rispettivamente il 9 e 13 luglio, mentre si dovrà attendere il 17 luglio perchè si accenda la Final Four: qui sarà a gara unica le semifinali e la finalissima, sempre a gara secca verrà disputata il prossimo 22 luglio.



