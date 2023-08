Risata fa bene alla salute del cuore/ Studio: riduce il rischio di infarto e ictus

Non è solo un luogo comune quando si dice che ridere fa bene alla salute. Un recente studio infatti, come riporta il The Guardian, ha dimostrato come la risata apporti benefici al cuore, anche in pazienti affetti da malattie cardiovascolari. Basterebbero infatti pochi minuti, anche di fronte ad una commedia divertente, per favorire l’espansione del tessuto all’interno del cuore e aumentare così il flusso di ossigeno in tutto il corpo. Da come si apprende i pazienti con malattia coronarica che si sono impegnati in un ciclo di terapia della risata avevano ridotto l’infiammazione e ottenuto una salute migliore, in base alla scoperta condotta dai ricercatori.

“Il nostro studio ha scoperto che la terapia della risata ha aumentato la capacità funzionale del sistema cardiovascolare“, ha detto l’autore principale dello studio, il professor Marco Saffi, dell’Hospital de Clínicas de Porto Alegre in Brasile. I risultati sono stati presentati anche alla riunione annuale della Società Europea di Cardiologia ad Amsterdam, la più grande conferenza tenuta a livello mondiale sul cuore.

TERAPIA DELLA RISATA: PERCHÈ NON IMPLEMENTARLA ANCHE NELLE STRUTTURE SANITARIE?

Lo studio è stato condotto su un gruppo di 200 pazienti, con un’età media intorno ai 64 anni e tutti affetti da malattie cardiovascolari. La ricerca si è protratta per 12 settimane, mettendo a confronto soggetti sottoposti a commedie e sit-com divertenti per un’ora al giorno, e soggetti sottoposti invece a documentari seri. Quelli esposti alla comicità, grazie alla risata, hanno riscontrato miglioramenti del 10% con riferimento alla quantità di ossigeno pompato dal cuore in tutto il corpo. Ma non solo. Anche le arterie hanno dimostrato una migliore espansione.

“Quando i pazienti con malattia coronarica arrivano in ospedale, hanno molti biomarcatori infiammatori“, ha detto Saffi. “Questo studio ha scoperto che la terapia della risata è un buon intervento che potrebbe aiutare a ridurre l’infiammazione e diminuire il rischio di infarto e ictus. La terapia della risata potrebbe essere implementata in istituzioni e sistemi sanitari come il NHS per i pazienti a rischio di problemi cardiaci.” La proposta del Dott. Saffi sarebbe finalizzata alla riduzione della dipendenza da farmaci grazie al rilascio di endorfine che la risata scatena, aiutando cuore e vasi sanguigni a rilassarsi.











