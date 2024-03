Rischiatutto ’70 con Carlo Conti/ Diretta e ospiti puntata 9 marzo 2024: Lopez e Solenghi sfidano Carlucci e…

Rischiatutto ’70, anticipazioni ultima puntata 9 marzo 2024: torna Carlo Conti alla guida dello storico show

Tutto è pronto per il secondo e ultimo appuntamento con Rischiatutto ’70, riedizione in chiave moderna di un programma che affronta in modo allegro ma preciso la storia dei primi 70 anni della Rai. Condotta da Carlo Conti dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, la nuova puntata va in onda questa sera, sabato 9 marzo, a partire dalle 21.25 su Rai 1.

Rischiatutto ’70 si basa su un programma che ha fatto la storia della televisione italiana al tempo di Mike Bongiorno. Sul palco una serie di concorrenti si sfidano e non mancano le iconiche cabine, il tabellone e le domande del conduttore, insieme agli inserti audio e video. Tutto contribuirà a rendere questo omaggio alla storia trasmissione una grande festa di ricordi e di aneddoti dal passato.

Rischiatutto ’70, chi sono i concorrenti della seconda e ultima puntata

Ma chi si sfiderà nel corso di questa seconda ed ultima puntata di Rischiatutto ’70? Anche questa sera saranno tre coppie di concorrenti a dover rispondere alle domande di Carlo Conti. Parliamo di: Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Milly Carlucci e Flavio Insinna. Nella terza cabina, troveremo invece i vincitori della prima puntata andata in onda una settimana fa, Chiambretti e Frassica.

Carlo Conti sottoporrà alle tre coppie di concorrenti VIP una serie di domande che abbracceranno una vasta gamma di programmi televisivi tra i più popolari di tutti i tempi, come ‘Canzonissima’, ‘Fantastico’ e ‘Sanremo’. Inoltre, le domande toccheranno anche quei programmi che hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva, come ‘Carosello’ e ‘Indietro tutta’, senza trascurare i grandi eventi che hanno caratterizzato la storia della Rai nel corso degli anni.

Come vedere Rischiatutto ’70 in streaming

Rischiatutto ‘70 è un programma di Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’amico, Walter Santillo, Stefania De Finis, Antonio Miglietta. Ricordiamo che è possibile seguire la trasmissione in onda oggi, 9 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Rischiatutto ’70 è però visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.











