Chi affiancherà Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025? Dopo aver conosciuto i nomi dei Big in gara e i titoli delle canzoni, resta da scoprire chi saranno i co-conduttori delle cinque serate più attese dell’anno, anche se uno di questi nomi è già noto e confermato. Come da contratto, sarà Alessandro Cattelan ad affiancare Carlo Conti alla conduzione della serata finale del Festival; resta, dunque, da scoprire chi ci sarà nelle altre quattro serate.

Stando a quanto fa sapere TvBlog, un nome ormai quasi certo sarebbe quello di Alessia Marcuzzi. Quest’anno l’abbiamo vista al bancone della giuria di Tale e Quale Show, programma proprio condotto da Carlo Conti, e pare che il conduttore l’abbia apprezzata al punto da invitarla al suo fianco al Festival. Secondo le indiscrezioni, Marcuzzi avrebbe appena firmato il contratto.

Un altro nome a quanto pare quasi certo è quello di Serena Rossi. La conduttrice e attrice, reduce dal grande successo col film Il treno dei bambini, uscito su Netflix, potrebbe essere l’altra co-conduttrice della kermesse canora. È invece in valutazione il nome di Mahmood, invece, per quanto riguarda la quota comica, si pensa a Geppi Cucciari, Katia Follesa e Cristiano Malgioglio, altro nome, quest’ultimo, che da anni lavora con Carlo Conti.

Altro nome inedito, lanciato in esclusiva da TvBlog, è quello dell’attrice Pilar Fogliati. Non è da escludere che sarà proprio lei la sorpresa di questa edizione del Festival di Sanremo. A proposito di attrici, gli altri nomi di cui si vocifera per la co-conduzione sono, infine, quelli di Luisa Ranieri e Matilde Gioli.

