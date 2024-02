Rischio colera, nave da crociera in quarantena alle Mauritius/ 15 passeggeri con dolori allo stomaco

E’ sotto la lente di ingrandimento una nave da crociera della compagnia norvegese Norwegian Cruise Line che si trova attualmente in quarantena per il rischio colera. Come si legge sul sito dell’agenzia di stampa AGI, a bordo vi sono più di 2.000 passeggeri e poche ore fa il gigante dei mari è stato bloccato al largo delle coste delle isole Mauritius per il timore che si potesse diffondere un’epidemia. A riportare la notizia è il New York Post, noto quotidiano della Grande Mela, secondo cui la Norwegian Dawn, il nome della barca da crociera, è stata allontanata dal molo di Port Louis, capitale della nazione che si trova nell’Africa orientale, a causa di “potenziali rischi per la salute”.

L’episodio è avvenuto nella giornata di domenica dopo che 15 passeggeri sono stati messi in isolamento a bordo, così come fatto sapere dall’Autorità portuale di Mauritius. Una volta isolati i passeggeri sono stati sottoposti ad un test in quanto gli stessi avevano iniziato ad accusare i sintomi di una malattia allo stomaco, come fatto sapere da un portavoce della Norwegian Cruise Line, con sede negli Stati Uniti. Secondo molti media tale malanno sarebbe proprio il colera, anche se al momento non vi è ancora certezza.

RISCHIO COLERA, NAVE DA CROCIERA IN QUARANTENA ALLE MAURITIUS: DOPO LE VERIFICHE ARRIVA IL VIA LIBERA

Bhooshun Ori, direttore del ministero della salute delle isole Mauritius, ha fatto sapere che al momento, secondo i test effettuati a bordo, non vi sarebbero prove di colera sull’imbarcazione e che i passeggeri malati sembra che stiano semplicemente combattendo con un virus intestinale, una classica gastroenterite. Inoltre, ha fatto sapere che i 15 passeggeri malati si sarebbero “completamente ristabiliti”.

Alla luce di quanto emerso le autorità delle isole Mauritius hanno dato il via libera a far attraccare la nave, che al momento si trova quindi in porto. A bordo 2.184 passeggeri e 1.026 membri dell’equipaggio, un’imbarcazione partita per un viaggio di 12 notti da Città del Capo, in Sudafrica, alla volta di Port Louis il 13 febbraio. Le autorità delle Mauritius, attraverso un comunicato ufficiale, hanno fatto sapere che: “La decisione di non permettere alla nave da crociera di accedere alla banchina è stata presa per evitare rischi per la salute. La salute e la sicurezza dei passeggeri e quella del Paese nel suo complesso sono di primaria importanza per le autorità”.

