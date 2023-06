Rischio crollo edifici si misura con le radiazioni cosmiche/ Progetto in Sicilia usa realtà virtuale

Il rischio crollo di un edificio si può misurare attraverso le radiazioni cosmiche. È questo, come ricostruito da Italia Oggi, il compito di una applicazione denominata Monrad, la cui realizzazione fa parte del progetto 3DLab-Sicilia, attraverso cui è stata creata una rete di centri di realtà aumentata, virtuale e visualizzazione 3D nella Regione per offrire supporto tecnico alle aziende. L’obiettivo è ora quello di utilizzare concretamente il meccanismo messo a punto in un futuro prossimo.

“Monrad (Sistema innovativo per il monitoraggio della stabilità degli edifici mediante il tracciamento della radiazione cosmica) usa i muoni per monitorare la stabilità statica delle strutture di interesse mediante il loro tracciamento con rivelatori disposti lungo e attorno alla struttura di interesse. La risoluzione prevista permetterà di misurare una deriva dalla posizione statica iniziale pari a pochi centesimi di millimetro”, hanno affermato i creatori. Questi ultimi garantiscono che “il sistema di rivelatori avrà un’efficienza prossima al 100%, sarà stabile nel tempo, a basso consumo energetico, robusto e affidabile, in grado di memorizzare dati in modo continuo e dotato di un sistema di comunicazione per interfacciarsi con il sistema di acquisizione dati, controllo e visualizzazione”.

Rischio crollo edifici si misura con le radiazioni cosmiche: come funziona Monrad

Il sistema Monrad, creato per misurare il rischio di crollo degli edifici attraverso le radiazioni cosmiche, potrebbe accelerare di molto le pratiche in questione, anche di fronte a un cambiamento delle condizioni. “Il modello consentirà l’identificazione di settori critici, la prevenzione di crolli e la pianificazione di interventi di conservazione. Conoscendo, poi, la composizione degli elementi portanti dell’edificio sarà possibile modellare il comportamento dinamico a seguito di sollecitazioni esterne, quali frane o terremoti”, hanno spiegato. Lo studio è dedicato soprattutto alle strutture in cui devono essere applicati severi vincoli di non invasività delle tecniche di monitoraggio che possono essere impiegati.

