TikTok vs Meta/ Il social cinese come Facebook investe in realtà virtuale: le ultime

Arriva da Ansa e la notizia è ufficiale: Tik Tok come Meta e Facebook investe nella realtà virtuale. Chi si occupa di tutto questo all’interno del social media dei video sta anche cercando sviluppatori per applicazioni e visori. Cosa ci riserverà il futuro? ByteDance è la società in questione, la quale, vuole dedicare importanti sviluppi sulla realtà virtuale, come anche il rivale Facebook.

Tik Tok vs Meta? Chi avrà la migliore realtà virtuale? La grande parte della somma destinata a tale processo sarà dedicata agli specialisti e professionisti del settore, proprio per creare la migliore piattaforma accessibile nel 3D. Protocol ha reso noto che sono già ufficiali ben 40 offerte di lavoro. Le ultime su Tik Tok vs Meta riguardano proprio la concorrenza sul mondo 3D. Infatti, il social media dei video ha investito nella realtà virtuale proprio come Facebook. È questo che ci riserva il futuro su tutti i social network? D’altronde Meta e Tik Tok sono concorrenti da sempre. Quando sarà visibile tutto questo?

Tik Tok vs Meta: il mondo della realtà virtuale nel dettaglio e le posizioni aperte

Tik Tok vs Meta e il mondo della realtà virtuale è ciò che ci aspetta. In questo proposito è stato comunicato che già in California si è alla ricerca di manager che possano attuare strategia sui giochi in realtà virtuale. Quali sono tutte le posizioni aperte? Si ricercano figure importanti legate all’hardware della realtà virtuale, ingegneri ottici ed elettrici.

Tik Tok vs Meta? Quale vincerà? I responsabili marketing guideranno tutti i processi. Con il lancio di Pico Neo 3 Link, ossia, un visore esterno, l’azienda lo ha introdotto al pubblico anche in Europa, al costo di circa 450 euro. I dati di Idc riportano grandi numeri e novità sul mercato globale del visore per la realtà aumentata e per la realtà virtuale (AR e VR). Questo settore è cresciuto del 92% ultimamente e si prospetta un mercato ricco di opportunità. Si prevede che nei prossimi quattro anni, 50 milioni di visori saranno attivi sui social media. Chi sta entrando in questo campo? Anche la Apple, ovviamente.

