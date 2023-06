RISSA DOPO MILANO VIRTUS BOLOGNA/ Le sanzioni della Lega: squalificati Teodosic, Hackett e il Forum

RISSA DOPO MILANO VIRTUS BOLOGNA: LE SANZIONI DELLA LEGA BASKET

È arrivata la decisione della Lega Basket in merito alla rissa scoppiata nel post-partita di Milano Virtus Bologna: ricordiamo brevemente che dopo gara-2, con la vittoria di misura dell’Olimpia sulla Segafredo, Milos Teodosic e Daniel Hackett hanno reagito alla provocazione (così pare) di alcuni tifosi della squadra di casa, e sono venuti a contatto con essi. La Lega ha preso provvedimenti: il Mediolanum Forum è stato squalificato per un turno e allo stesso modo si è proceduto nei confronti di Teodosic e Hackett. Tuttavia, non ci saranno sospensioni né per quanto riguarda il parquet dell’Olimpia né per i due giocatori: esiste una regola per la quale, in caso di prima sanzione, la squalifica può essere tramutata in ammenda.

Così avviene anche in questo caso: nello specifico si tratta di 12 mila euro per l’Olimpia e 6 mila (3 mila a giocatore) per la Virtus Bologna. Nell’eventuale gara-5 della finale scudetto dunque Milano potrà regolarmente giocare davanti ai tifosi del Mediolanum Forum, mentre in una gara-3 decisiva per restare in vita, che verrà disputata alla Segafredo Arena, le V nere potranno disporre di Teodosic e Hackett. Niente di fatto, si potrebbe dire, ma attenzione perché qualora dovesse arrivare un’altra sanzione per i soggetti coinvolti (e per il palazzetto) la squalifica sarebbe automatica, pur se in passato ci sono stati casi diversi… (agg. di Claudio Franceschini)

COINVOLTI TEODOSIC E HACKETT

Brutto episodio al termine di Milano Virtus Bologna, gara-2 della finale scudetto di basket. La partita, come sappiamo, si è conclusa con la vittoria dell’Olimpia per 79-76 e dunque la serie è sul 2-0 in favore dei campioni d’Italia in carica; tuttavia, la coda del match al Mediolanum Forum ha avuto un esito poco sportivo come si nota anche da alcuni video che sono stati pubblicati online. All’uscita dal campo, mentre i giocatori della Virtus Bologna imboccavano il tunnel degli spogliatoi, c’è stato un accenno di rissa: coinvolti Milos Teodosic e Daniel Hackett, quest’ultimo peraltro un ex di Milano.

Non è chiaro cosa sia accaduto: dalle immagini, riprese da varie angolazioni ma non davvero esplicative, pare che Teodosic e Hackett siano stati apostrofati da alcuni tifosi dell’Olimpia; forse anche spintonati o comunque “toccati”. A quel punto il serbo (che ha sbagliato la tripla del pareggio) e il suo compagno di squadra hanno reagito: ne è chiaramente nato un alterco con altri giocatori della Virtus Bologna che hanno provato a calmare gli animi. Tutto rientrato dopo pochi istanti, ma adesso evidentemente qualche provvedimento andrà preso.

I POSSIBILI PROVVEDIMENTI

Che tipo di provvedimento? La rissa generatasi dopo Milano Virtus Bologna può avere delle conseguenze per entrambe le squadre. Difficile certamente che l’Olimpia sia colpita in maniera diretta: più probabile, qualora si torni a giocare al Mediolanum Forum (in caso contrario la sanzione sarà per la prima partita utile nella prossima stagione) che arrivi una multa, la squalifica del campo in questo caso è decisamente troppa quando sono stati coinvolti pochi tifosi che, dovessero venire riconosciuti colpevoli e identificati, potrebbero subire un bando dall’impianto.

Per quanto riguarda Teodosic e Hackett, bisognerà eventualmente valutarne le responsabilità: certamente aggredire il pubblico è fatto grave anche di fronte a una provocazione (che andrà valutata), anche qui ci sbilanciamo parlando di una possibile ammenda. Noi possiamo ricordare che il clamoroso Far West in Real Madrid Partizan, gara-2 dei quarti di Eurolega, si era risolto con squalifiche tutto sommato morbide; qui potrebbe succedere lo stesso, chiaramente se la Virtus Bologna dovesse perdere Teodosic e Hackett anche solo per gar-3 il compito di ribaltare lo 0-2 nella finale scudetto diventerebbe molto più complesso…

