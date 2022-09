RISULTATI AFFLUENZA ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI SICILIA 2022/ Diretta: astenuti…

I risultati dell’affluenza in occasione delle elezioni politiche e regionali Sicilia 2022 saranno inficiati dall’astensionismo? Lo prevede la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, secondo la quale si rischia addirittura di peggiorare gli esiti del 2018, quando si toccò quota 72%. Sulle colonne di “Libero”, infatti, ha dichiarato: “I numeri dell’affluenza calano ormai da diversi anni, ma le motivazioni sono diverse. Come sempre, ad esempio, il fatto che si vota in un giorno solo impatterà molto. Ci sono studenti e lavoratori fuori sede per cui è più complicato poter raggiungere il proprio indirizzo di residenza e quindi perdono l’opportunità di votare”.

“In quest’ultima fase – ha aggiunto –, mano a mano che ci si avvicina al voto, ovviamente stanno calando gli indecisi, perché piano piano la gente si forma la sua idea e decide, seguendo un desiderio di ottenere una specie di contratto con il candidato. Ecco perché le frasi e i concetti espressi dai diversi leader proprio all’ultimo, prima del silenzio elettorale e quindi a poco più di 48 ore dall’apertura delle urne, hanno sempre un significato”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

RISULTATI IN DIRETTA DELL’AFFLUENZA ELEZIONI 2022 E REGIONALI SICILIA: 65% ALLE POLITICHE?

C’è uno spettro che si aggira sulle Elezioni Regionali Sicilia 2022 e a livello nazionale sulle Elezioni Politiche 2022 ed è quello dei risultati sull’affluenza. Non a caso la campagna elettorale è stata caratterizzata anche dal nuovo rapporto tra politica e cittadini, sulla cui partecipazione attiva ci sono dei dubbi. Infatti, le forze in campo temono lo spauracchio della bassa affluenza alle urne. Ma con le urne ormai aperte, e il voto che stiamo seguendo in diretta, siamo pronti ad aggiornarvi anche sui risultati dell’affluenza delle elezioni Politiche e delle regionali Sicilia 2022.

Infatti, la Regione Sicilia ha predisposto una sezione del portale ufficiale per i dati sull’affluenza. Quindi, sono previsti aggiornamenti alle ore 12, 19 e 23, quest’ultimo orario di chiusura dei seggi. Non sono mancate comunque le iniziative per scongiurare una bassa percentuale di affluenza alle Elezioni Regionali Sicilia 2022. Ad esempio, è stato predisposto un rimborso del viaggio d’andata per coloro che torneranno nel comune di residenza con FlixBus. In questo modo si spera di contrastare il crescente astensionismo in Italia, che è un problema che riguarda anche la Sicilia. Passiamo all’affluenza per le Elezioni Politiche 2022. Gli ultimi sondaggi pubblicati prima dello stop riportavano una stima del 35% riguardo gli elettori che non sarebbero intenzionati a esprimere il proprio diritto di voto. Se i votanti dovessero attestarsi sul 65-70% degli aventi diritto, allora si tratterebbe della percentuale più bassa nella storia della Repubblica italiana.

RISULTATI AFFLUENZA ELEZIONI POLITICHE 2022: RECORD NEGATIVO?

Le prime elezioni politiche del 1948 registrano un risultato dell’affluenza del 92%, le suggestive registrarono un voto superiore al 90 per cento fino al 1979, con picchi del 94%. Si è scesi per la prima volta sotto tale soglia, come ricostruito da Pagella Politica, nel 1983, quando l’affluenza si fermò all’88%. Nelle tre elezioni successive i risultati dell’affluenza furono tra 85-89%, per scendere fino all’83% nel 1996 e all’81% nel 2001. Una leggera risalita fu registrata nel 2006, con una presenza alle urne dell’83%, per poi scendere all’81% nel 2008. Le ultime due elezioni politiche sono quelle in cui è stata registrata l’affluenza più bassa: nel 2013 ha votato il 75% degli elettori, il 73% nel 2018. Quest’anno i sondaggi sull’affluenza alle elezioni Regionali Sicilia 2022 preannunciano un ulteriore calo. Per quanto riguarda il livello regionale, il Mezzogiorno ha registrato una percentuale minore rispetto alla media nazionale. Un divario che si è ampliato nel tempo. D’altra parte, tra il 2013 e il 2018 la presenza alle urne è rimasta uguale al Sud (67%), ma è scesa al Centro (dal 78 al 75%), così come nel Nord-Est (da 81 a 78% e nel Nord-Ovest (da 89 a 76%). La Regione che comunque registra la corsa alle urne più alta è l’Emilia-Romagna (a seguire Lombardia, Toscana e Veneto), mentre la Calabria è la maglia nera.

RISULTATI AFFLUENZA ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022: LE PREVISIONI

Non sono mancate nelle ultime settimane anche le stime sui risultati riguardo il possibile tasso di astensione alle Elezioni Regionali Sicilia 2022, oltre all’affluenza sulle Elezioni Politiche 2022. Qui a prescindere dalla fascia di età, sembra ancor più preoccupante dei risultati sull’affluenza che emergono a livello nazionale per le politiche. Stando ad un’analisi di Tecné diffusa ad agosto, solo il 48% dei residenti in Sicilia si recherà ai seggi oggi, 25 settembre 2022, per esprimere la propria preferenza alle Elezioni Regionali. Capovolgendo i numeri, questo vuol dire che il 52% dei siciliani non voterà. Di fatto, un siciliano su due diserterà la consultazione. Dati coerenti con quelli forniti da Nando Pagnoncelli (Ipsos) sul Corriere, dove si parla di un’affluenza alle Elezioni Regionali Sicilia 2022 di poco superiore al 50% per la concomitanza con le elezioni politiche 2022. Ma si tratta di stime, che troveranno o meno riscontro con l’uscita dei primi dati sul voto ai seggi. Saranno dati interessanti per capire la tendenza, e quindi se le previsioni sono rispettate, e cominciare a valutare eventualmente come questa possa incidere poi sui risultati delle Elezioni Regionali Sicilia 2022. L’auspicio, infatti, è che le stime vengano smentite e che non sia il “partito degli astensionisti” a vincere.











