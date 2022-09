Come si vota collegi uninominali, elezioni Politiche 2022/ Opzioni di voto, seggi e preferenze

COME SI VOTA COLLEGI UNINOMINALI ELEZIONI POLITICHE 2022

Come si vota per i collegi uninominali alle elezioni politiche 2022? Questa è la domanda che molte persone si stanno ponendo in queste ore. Il grande giorno è arrivato: oggi, domenica 25 settembre, urne aperte dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Come ormai ben sappiamo, la legge elettorale Rosatellum è un sistema misto, maggioritario e proporzionale. Il sistema maggioritario opera nei collegi uninominali, dove c’è un solo candidato per ciascuna coalizione o partito.

Il sistema maggioritario prevede l’attribuzione del seggio al candidato che prende più voti. Complice il taglio dei parlamentari, in questa tornata elettorale saranno eletti 221 parlamentari con il sistema maggioritario negli uninominali. Entrando nel dettaglio, parliamo di 147 deputati e 74 senatori. Come si vota per i collegi uninominali? E’ semplicissimo: sulla scheda è presente il nome del candidato e la lista/coalizione collegata. Basterà, dunque, tracciare un segno sul contrassegno della lista oppure sul nome del candidato uninominale.

ELEZIONI POLITICHE 2022, COME SI VOTA: OPZIONI PER COLLEGI UNINOMINALI

I collegi uninominali non sono gli stessi utilizzati per le elezioni politiche del 2018. Alla luce della legge costituzionale n.1/2020, che ha ridotto il numero dei parlamentari (da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica), sono stati ridisegnati i collegi uninominali ed anche i collegi plurinominali (per la presentazione delle liste proporzionali) dal decreto legislativo n.177/2020. Tornando a come si vota per i collegi uninominali, se l’elettore traccia un contrassegno sul nome del candidato uninominale e non sul singolo partito, nel caso delle coalizioni il voto viene ripartito tra le liste in proporzione ai voti che ciascuna ha ottenuto in tutte le sezioni del collegio uninominale.

In alternativa, il come si vota per i collegi uninominali alle elezioni politiche 2022 prevede la possibilità di tracciare un segno sul rettangolo del nome del candidato del collegio uninominale e un segno sul rettangolo sottostante della lista o cui appartiene il candidato. Attenzione però: non è prevista la possibilità del voto disgiunto. Ricordiamo che questo sistema prevede la possibilità di apporre un segno sul nome del candidato uninominale e un altro segno su una lista o coalizione a cui non appartiene quel candidato. Se opterete per il voto disgiunto, la vostra decisione sarà considerata nulla.











