Risultati ballottaggio Benevento, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Mastella vs Perifano

RISULTATI BALLOTTAGGIO BENEVENTO ELEZIONI COMUNALI 2021: AFFLUENZA IN ATTESA DEGLI EXIT POLL

Ballottaggio a Benevento per decretare il nuovo sindaco della città campana: il secondo turno delle Elezioni Comunali 2021 vedrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre il ritorno alle urne dei cittadini per decretare chi potrà guidare il comune sannita nei prossimi cinque anni. Si vota con le consuete modalità del primo turno: dalle 7 alle 23 domenica, dalle 7 alle 15 lunedì, con i primi risultati in diretta che arriveranno con i dati reali dopo la chiusura delle urne.

Risultati Ballottaggi 2021 diretta Elezioni Comunali/ Affluenza e exit poll Roma, Torino, Trieste

Il ballottaggio a Benevento si terrà contro pronostico: infatti , secondo i sondaggi politici pre-blackout, il sindaco uscente Clemente Mastella era dato come favoritissimo e con le carte in regola per ottenere più del 50% al primo turno. L’ex ministro, però, si è fermato al 49,37%. Al ballottaggio se la vedrà con Luigi Diego Perifano, candidato del Centrosinistra, arrivato al 32,41%. Niente da fare per gli altri candidati: Angelo Moretti si è fermato al 13,19%, Rosa De Stasio al 5,03%.

Risultati Ballottaggio Latina, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Zaccheo vs Coletta

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Torino – Trieste – Varese – Savona – Latina – Isernia – Benevento – Caserta – Cosenza.

RISULTATI BALLOTTAGGIO BENEVENTO: LA SFIDA MASTELLA-PERIFANO

Il ballottaggio di Benevento è stato preceduto da una campagna elettorale senza esclusione di colpi. Clemente Mastella e Luigi Diego Perifano non si sono risparmiati frecciatine e affondi, basti pensare all’acceso confronto-scontro nella tribuna politica Rai. Mastella ha criticato così il rivale: «Il mio apparentamento è con le persone che mi hanno votato, dall’altra parte c’è un’ammucchiata incredibile, un’armata brancaleone anche con la destra estrema, mancano solo quelli di Forza Nuova». Non è tardata ad arrivare la replica di Perifano, che ha acceso i riflettori sull’obiettivo mancato da Mastella al primo turno: «Per mesi siamo stati investiti dalla propaganda che ci propinava la vittoria al primo turno. E questa vittoria non si è concretizzata perchè i beneventani hanno bocciato l’amministrazione uscente».

Risultati Ballottaggio Isernia, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Melogli vs Castrataro

RISULTATI BALLOTTAGGIO BENEVENTO, ELEZIONI COMUNALI 2021: GLI SCENARI

Ipotesi Mastella Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato Clemente Mastella:

– Noi Sanniti per Mastella 10,59%: Pasquariello, Chiusolo, Panunzio, Iannelli, Lauro, Martignetti, Lombardi, Tretola

– Benevento Bellissima 8,22%; Rosa, Barbieri, Franzese, Picucci, Tomaciello

– Noi Campani 7,31%: Cappola, Farese, Greco, Palladino, Pucillo

– Lista Mastella 7.10%: Ambrosone, Giorgione, Guerra, Mignone, Taddeo

– Meglio Noi 5,27%: Cappa, De Lipsis, Zanone, Callaro

– Essere Democratici 5,22%: De Pierro, Petrone, De Mercurio, Iasiello, Lepore

– Insieme per Benevento 4,88%: Parente, Capuano, Feleppa, Malva, Fiore

– Sannio Libero 3,36%: Scarinzi, De Marco, Cusano, Parente

– Riformisti Popolari 1,64%: D’Andrea, Rossi

– Forza Benevento 1,48%: Reale, Tranfa

Ipotesi Perifano Sindaco

Questa la possibile composizione della maggioranza (le preferenze dei più votati, in procinto di diventare i consiglieri eletti) qualora al ballottaggio dovesse vincere il candidato Luigi Diego Perifano:

– Pd 14,39: De Longis, Varricchio, Fioretti, De Lorenzo, Musco, Marcantonio, Zollo, Anzalone

– Città Aperta 8,06%: Miceli, Picariello, Delli Carri, Collarile, Razzano, Basile, Izzo

– Civici Riformisti 4,28%: Sguera, Boccalone, Pedoto, Bottillo

– Centro Democratico 3,82%: Piccaluga, Puzio, Franzese

– La Tua Benevento Futuro 1,28%: Altieri, Rossi

Possibilità di conquistare qualche seggio anche le liste civiche-Verdi di Angelo Moretti (13,19%) e Fratelli d’Italia di Rosa De Stasio (5,03%)

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni al primo turno (3-4 ottobre). Dati: Benevento – Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna



© RIPRODUZIONE RISERVATA