Risultati Ballottaggio Savona, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Russo vs Schirru

RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI SAVONA 2021: AFFLUENZA

Siamo in attesa dei risultati Ballottaggio a Savona per decretare il nuovo sindaco della città campana: il secondo turno delle Elezioni Comunali 2021 vedrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre il ritorno alle urne dei cittadini per decretare chi potrà guidare il comune ligure nei prossimi cinque anni: i primi dati reali e risultati in diretta arriveranno alla chiusura dei seggi, lunedì alle ore 15.

Risultati Ballottaggi 2021 diretta Elezioni Comunali/ Affluenza e exit poll Roma, Torino, Trieste

Il ballottaggio di Savona vedrà di fronte Centrosinistra e Centrodestra. Parte in vantaggio Marco Russo: il candidato di Partito Democratico-Articolo Uno, Patto per Savona, Riformiamo Savona e Sinistra per Savona ha ottenuto il 47,79% al primo turno. Parte dietro, invece, Angelo Schirru: il candidato di Toti per Savona, Lega Salvini Liguria, Fratelli d’Italia, Lista civica Schirru Sindaco e Forza Italia-Unione di Centro ha totalizzato il 37,31%.

Risultati Ballottaggio Latina, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Zaccheo vs Coletta

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Torino – Trieste – Varese – Savona – Latina – Isernia – Benevento – Caserta – Cosenza.

RISULTATI BALLOTTAGGIO SAVONA 2021: LA SFIDA RUSSO-SCHIRRU

La campagna elettorale pre-ballottaggio a Savona è stata particolarmente vibrante e ha coinvolto i principali leader dei partiti coinvolti. Per il Centrodestra e per la candidatura di Schirru è sceso in campo anche Giovanni Toti, che con la sua lista civica ha realizzato grandi risultati: «Ho letto il retroscena di un centro destra diviso. Non è vero, è plurale, non è una caserma in cui si discute ma lo facciamo alla luce del sole. L’unità del centro sinistra, invece, è surreale, si sono messi insieme per brama di potere», le sue parole riportate da Ivg. A sostegno di Russo, oltre al ministro Andrea Orlando, è intervenuto il segretario dem Enrico Letta: «Da Savona incomincia per noi un lavoro molto importante. Vincere qui è un segno per tutta la Liguria. Solo la sinistra unita batte la destra».

Risultati Ballottaggio Isernia, Elezioni 2021/ Diretta affluenza: Melogli vs Castrataro

RISULTATI BALLOTTAGGIO COMUNALI SAVONA 2021: GLI SCENARI

Per stilare l’elenco completo dei nuovi consiglieri è necessario attendere l’esito del ballottaggio di Savona, ma qualche certezza c’è. I partiti più votati al primo turno possono contare su un buon numero di scranni, così come i candidati consiglieri che hanno raccolto più preferenze. Per quanto riguarda i partiti, citiamo Articolo Uno-Partito Democratico con il 20,1% di consensi, seguito da Toti per Savona (13,1%) e Lega Salvini Liguria (10,3%). In consiglio comunale entrerà sicuramente il candidato sindaco sconfitta, oltre a Manuele Meles (candidato sindaco) e Andreino Delfino per il Movimento 5 Stelle. Tra i futuri consiglieri comunali citiamo anche: per il Pd Elisa Di Padova, Franco Lirosi, Lionello Parodi e Luca Burlando. Quattro anche per la lista Toti: Pietro Santi, Ileana Romagnoli, Fabio Orsi e Margarita Coppo. Due i consiglieri sicuri della Lega: eletti Maurizio Scaramuzza e Andrea Frigerio.

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni al primo turno (3-4 ottobre). Dati: Savona – Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna



© RIPRODUZIONE RISERVATA