Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 12^ giornata (29-30 ottobre)

RISULTATI BUNDESLIGA: SPICCA EINTRACHT DORTMUND!

I risultati di Bundesliga ci accompagnano attraverso la 12^ giornata: siamo in ritardo rispetto ad altri campionati, ma come sappiamo in Germania le squadre sono 18 e dunque si devono giocare quattro turni in meno. Come sempre, dopo l’anticipo del venerdì che è stato Werder Brema Hertha Berlino, si parte alle ore 15:30 di sabato 29 ottobre: avremo tante sfide interessanti, con il Bayern Monaco che si sta pericolosamente avvicinando alla vetta (dove tutti pensano che sarà al termine della stagione) e ospita il Mainz, ma soprattutto l’affascinante Eintracht Borussia Dortmund che vale al momento un posto nella prossima Champions League.

Interessantissima la situazione in classifica entrando nella 12^ giornata: ci sono sette squadre in 6 punti, ciascuna separata di una lunghezza da quella immediatamente sotto, con l’Union Berlino che resiste al comando e proverà anche in questo turno (gioca domenica in casa, contro il Borussia Monchengladbach) a rimanere davanti al Bayern, che ovviamente rimane la grande favorita per vincere il campionato tedesco e appare anche in ripresa. Da vedere allora quello che il fine settimana ci racconterà per questi risultati di Bundesliga, nel frattempo possiamo provare a fare qualche ragionamento sparso sui temi principali che saranno forniti dalle partite in Germania.

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo parlato della situazione di classifica che ci presentano i risultati di Bundesliga, e allora la valutiamo meglio: in questo momento la prossima Champions League la giocherebbero Union Berlino, Bayern, Friburgo e Eintracht, dunque ci sarebbero solo i bavaresi con la conferma rispetto alle ultime stagioni mentre le altre tre squadre sarebbero tutte sorprendenti, anche quella di Francoforte che certo in Champions League è impegnata quest’anno, ma solo per aver vinto l’Europa League (in Bundesliga aveva terminato all’undicesimo posto).

Dunque se parliamo di campionato anche l’Eintracht è una sorpresa; al momento sono attardate le altre big, a cominciare dal Borussia Dortmund che sta anche pagando dazio ai tanti infortuni (soprattutto quello di Marco Reus, ma va anche ricordato il tumore che ha colpito Sebastien Haller acquistato per sostituire Haaland) e il Lipsia, che in Champions dopo due sconfitte ha vinto tre partite battendo anche il Real Madrid e ha avvicinato sensibilmente gli ottavi di finale, e in questi risultati di Bundesliga affronta alla Red Bull Arena un Bayer Leverkusen che Xabi Alonso non è ancora riuscito a risollevare, e che se la stagione regolare finisse oggi dovrebbe giocare il playout per non retrocedere.

RISULTATI BUNDESLIGA: 12^ GIORNATA

SABATO 29 OTTOBRE

ore 15:30 Bayern Mainz

ore 15:30 Lipsia Bayer Leverkusen

ore 15:30 Wolfsburg Bochum

or 15:30 Stoccarda Augsburg

ore 18:30 Eintracht Borussia Dortmund

DOMENICA 30 OTTOBRE

ore 15:30 Union Berlino Borussia Monchengladbach

ore 17:30 Schalke 04 Friburgo

ore 19:30 Colonia Hoffenheim

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Union Berlino 23

Bayern 22

Friburgo 21

Eintracht 20

Borussia Dortmund 19

Mainz 18

Hoffenheim 17

Lipsia, Borussia Monchengladbach, Colonia 16

Werder Brema 15

Augsburg 14

Hertha Berlino, Wolfsburg 11

Bayer Leverkusen 9

Stoccarda 8

Bochum 7

Schalke 04 6

