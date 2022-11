Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 15^ giornata in Germania

RISULTATI BUNDESLIGA: IL BAYERN A GELSENKIRCHEN!

Eccoci pronti a un altro stuzzicante weekend con i risultati di Bundesliga: sabato 12 e domenica 13 novembre, inaugurata dal derby “dei Borussia”, si gioca la 15^ giornata che è la terzultima del girone di andata ma anche l’ultima prima della sosta per i Mondiali. Nel turno infrasettimanale sono successe due cose: il Bayern ha eguagliato un record societario nel campionato tedesco vincendo la quarta partita consecutiva con almeno quattro gol (sepolto il Werder Brema) e l’Union Berlino ha nuovamente rallentato pareggiando in casa contro l’Augsburg, la squadra bavarese dunque comanda la classifica di Bundesliga con 4 punti di vantaggio.

Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 13^ giornata in Germania

Tra le altre cose l’Union Berlino è stato agganciato dal Friburgo, e domenica alle ore 17:30 (ultima partita del turno) gioca proprio all’Europa Park Stadion: è una straordinaria sfida diretta per il secondo posto con entrambe le squadre che sognano concretamente l’ingresso in Champions League, mentre il Bayern Monaco andrà a caccia dell’allungo – sfruttando un eventuale pareggio – in un match storico contro lo Schalke 04, nell’attualità un testa-coda visto che la squadra di Gelsenkirchen è ancora ultima in classifica e, almeno per il momento, non riesce davvero a risollevarsi rischiando un’altra triste retrocessione in Zweite Bundesliga.

Manuel Neuer ha avuto un tumore/ "Cancro alla pelle, mi sono operato tre volte"

RISULTATI BUNDESLIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Bundesliga bisogna certamente citare altre partite interessanti: alle ore 15:30 di sabato si gioca per esempio Werder Brema Lipsia, i biancoverdi stanno provando a diventare grandi e vogliono entrare in Europa ma la squadra della Red Bull con l’arrivo di Marco Rose ha cambiato totalmente passo, è già quinta in classifica e soprattutto si è qualificata agli ottavi di Champions League vincendo le ultime quattro partite del girone, tra cui quella contro il Real Madrid. Poi, sempre alla stessa ora del sabato, attenzione a Bayer Leverkusen Stoccarda.

Risultati Bundesliga, classifica/ Le partite della 12^ giornata (29-30 ottobre)

Match che in questo momento vale la salvezza, le Aspirine però con il nuovo allenatore Xabi Alonso stanno leggermente risalendo e, dopo l’incredibile 5-0 all’Union Berlino, hanno vinto a Colonia un derby sempre molto sentito, una rimonta che al momento le mette fuori dai guai anche se ancora in equilibrio precario. Attenzione al Wolfsburg in rapida ascesa verso l’Europa che se la vede sul campo dell’Hoffenheim che vuole il sorpasso; se la passano male Herth Berlino, che però ha una bella occasione ospitando il Colonia, e Bochum che fa visita all’Augsburg. Tra poco saremo in campo, vedremo quello che succederà con i risultati di Bundesliga…

RISULTATI BUNDESLIGA: 15^ GIORNATA

SABATO 12 NOVEMBRE

ore 15:30 Bayer Leverkusen Stoccarda

ore 15:30 Hoffenheim Wolfsburg

ore 15:30 Augsburg Bochum

ore 15:30 Hertha Berlino Colonia

ore 15:30 Werder Brema Lipsia

ore 18:30 Schalke 04 Bayern

DOMENICA 13 NOVEMBRE

ore 15:30 Mainz Eintracht

ore 17:30 Friburgo Union Berlino

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern 31

Union Berlino, Friburgo 27

Eintracht 26

Lipsia, Borussia Dortmund 25

Werder Brema 21

Wolfsburg 20

Borussia Monchengladbach 19

Hoffenheim, Mainz 18

Colonia 17

Bayer Leverkusen, Augsburg 15

Stoccarda 14

Hertha Berlino 11

Bochum 10

Schalke 04 9

© RIPRODUZIONE RISERVATA