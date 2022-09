Risultati Bundesliga e classifica/ Le partite della quinta giornata

Fine settimana in compagnia dei risultati Bundesliga naturalmente, pensando che il massimo campionato tedesco scenderà in campo anche in questi giorni, proponendoci le partite della quinta giornata, dal momento che rispetto alla Serie A il torneo di Germania è cominciato una settimana prima, ma non ha svolto un turno infrasettimanale nei giorni scorsi – anche perché la Bundesliga è a 18 squadre. Uno sguardo dopo i primi quattro turni alla classifica della Bundesliga ci dice che è al comando la coppia formata da Union Berlino e Bayern Monaco, che si affronteranno proprio oggi pomeriggio nella capitale.

Siamo dunque curiosi di scoprire se l’Union Berlino potrà continuare a viaggiare a ritmi così alti, oppure se il solito Bayern Monaco si prenderà il comando solitario delle operazioni, come nel calcio tedesco succede ormai da moltissimi anni. Per adesso però naturalmente siamo solamente all’inizio del mese di settembre, per cui fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio francamente inutile: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Bundesliga tra oggi e domani.

RISULTATI BUNDESLIGA: TUTTE LE PARTITE

Ricordando che in realtà c’è già stato ieri sera un primo anticipo Borussia Dortmund Hoffenheim, adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la quinta giornata del massimo campionato tedesco fra oggi e domani e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Bundesliga in occasione del primo weekend di settembre. Oggi, sabato 3 settembre, avremo il grosso degli incontri nella fascia pomeridiana delle ore 15.30, quando cominceranno Bayer Leverkusen Friburgo, Bochum Werder Brema, Stoccarda Schalke 04, Union Berlino Bayern Monaco e Wolfsburg Colonia.

La quinta giornata della Bundesliga proseguirà poi con queste partite: ancora sabato, ma alle ore 18.30, ecco il primo posticipo Eintracht Francoforte Lipsia; resteranno poi gli ultimi due incontri che saranno in programma naturalmente domenica 4 settembre. Per la precisione, ecco che gli ultimi due posticipi per i risultati Bundesliga saranno alle ore 15.30 Augsburg Hertha Berlino e alle ore 17.30 Borussia Mönchengladbach Mainz.

RISULTATI BUNDESLIGA, 5^ GIORNATA

Sabato 3 settembre

ore 15.30

Bayer Leverkusen Friburgo

Bochum Werder Brema

Stoccarda Schalke 04

Union Berlino Bayern Monaco

Wolfsburg Colonia

ore 18.30

Eintracht Francoforte Lipsia

Domenica 4 settembre

ore 15.30

Augsburg Hertha Berlino

ore 17.30

Borussia Mönchengladbach Mainz

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco, Union Berlino 10

Friburgo, Hoffenheim, Borussia Dortmund 9

Borussia Mönchengladbach 8

Mainz 7

Colonia 6

Lipsia, Werder Brema, Eintracht Francoforte 5

Stoccarda, Bayer Leverkusen, Augsburg 3

Wolfsburg, Schalke 04 2

Hertha Berlino 1

Bochum 0











