Risultati Bundesliga e classifica/ Le partite della seconda giornata

RISULTATI BUNDESLIGA: È SEMPRE CACCIA AL BAYERN MONACO

I risultati Bundesliga ci terranno compagnia anche in questo weekend centrale d’agosto, perché il massimo campionato tedesco è già cominciato nello scorso fine-settimana e di conseguenza adesso ha in programma la seconda giornata, per dare un volto più significativo alla classifica della Bundesliga, dove ovviamente per ora sorride chi aveva vinto nel primo turno. Riparte così l’eterna caccia al Bayern Monaco, pur nella consapevolezza che i bavaresi saranno per l’ennesima volta i grandi favoriti sulla distanza di un intero campionato.

Robert Lewandowski minacciato di morte/ Tifosi del Bayern contro il suo addio

Il messaggio è già partito molto chiaro nel primo turno, quando il Bayern Monaco è andato a vincere per 1-6 sul campo dell’Eintracht Francoforte detentore della Europa League, squadra dunque certamente di buon livello e che parteciperà anche alla Champions League in questa stagione. Per adesso però naturalmente siamo solamente al mese di agosto, per cui fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio francamente inutile: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Bundesliga.

Transgender nel calcio femminile/ Rivoluzione in Germania: ci sarà libertà di scelta

RISULTATI BUNDESLIGA: TUTTE LE PARTITE

Dobbiamo innanzitutto ricordare che già ieri sera abbiamo assistito all’anticipo Friburgo Borussia Dortmund, ma adesso andiamo a scoprire come proseguirà la seconda giornata del massimo campionato tedesco e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti gli altri risultati Bundesliga fra oggi e domani. Sabato 13 agosto la fascia di partite più corposa in Germania sarà come sempre alle ore 15.30, quando vivremo in contemporanea Bayer Leverkusen Augusta, Hertha Berlino Eintracht Francoforte, Hoffenheim Bochum, Lipsia Colonia e Werder Brema Stoccarda.

Bundesliga, classifica e risultati/ Bayern Monaco campione, spareggio Hertha-Amburgo

Appuntamento poi anche alle ore 18.30, quando la Bundesliga proporrà il suo primo posticipo, cioè Schalke 04 Borussia Mönchengladbach. Le ultime due partite della seconda giornata del massimo campionato tedesco saranno invece disputate domenica 14 agosto, quando ci attendono alle ore 15.30 Magonza Union Berlino ed infine alle ore 17.30 il big-match Bayern Monaco Wolfsburg.

RISULTATI BUNDESLIGA, CLASSIFICA 2^ GIORNATA

Sabato 13 agosto

Ore 15.30

Bayer Leverkusen Augusta

Hertha Berlino Eintracht Francoforte

Hoffenheim Bochum

Lipsia Colonia

Werder Brema Stoccarda

Ore 18.30

Schalke 04 Borussia Mönchengladbach

Domenica 14 agosto

Ore 15.30

Magonza Union Berlino

Ore 17.30

Bayern Monaco Wolfsburg

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Bayern Monaco, Friburgo, Union Berlino, Borussia Monchengladbach, Colonia, Magonza, Borussia Dortmund 3

Werder Brema, Wolfsburg, Stoccarda, Lipsia 1

Bochum, Bayer Leverkusen, Schalke 04, Hertha Berlino, Hoffenheim, Augusta, Eintracht Francoforte 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA