Risultati Bundesliga e classifica/ Le partite della settima giornata

I risultati Bundesliga ci attendono naturalmente fra oggi e domani per la settima giornata del massimo campionato tedesco, che è cominciato una settimana prima rispetto alla Serie A ma non ha vissuto un turno infrasettimanale a fine agosto ed è quindi al nostro stesso livello, ma si può permettere un ritmo meno intenso nonostante la pausa per i Mondiali grazie al fatto di essere un campionato a 18 squadre. Uno sguardo alla classifica della Bundesliga ci dice che è al comando l’Union Berlino a quota 14 punti, francamente una capolista imprevedibile dopo sei giornate, che sono una fetta non trascurabile del cammino.

Ecco poi a sorpresa anche il secondo posto del Friburgo con 13 punti, questo si deve soprattutto al cammino finora non esaltante del Borussia Dortmund e soprattutto del Bayern Monaco, che troviamo a braccetto al terzo posto con 12 punti, in compagnia anche dell’Hoffenheim. I bavaresi restano naturalmente la prima squadra favorita per la conquista del titolo nazionale in Germania, ma forse per il momento pensano soprattutto alla Champions League, dove hanno già battuto sia l’Inter sia il Barcellona. Il cammino comunque è ancora lunghissimo, per cui fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio francamente inutile: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Bundesliga.

RISULTATI BUNDESLIGA: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la settima giornata del massimo campionato tedesco e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Bundesliga in occasione del turno che ci fa compagnia in questo weekend. Oggi, sabato 17 settembre, dopo l’anticipo di ieri sera Mainz Hertha Berlino si comincerà alle ore 15.30, quando ci sarà subito la fascia più ricca di incontri, che infatti ci proporrà Augsburg Bayern Monaco, Bayer Leverkusen Werder Brema, Borussia Dortmund Schalke 04 e Stoccarda Eintracht Francoforte.

Saremo a quel punto già oltre la metà del programma, tuttavia la settima giornata della Bundesliga proseguirà con il posticipo delle ore 18.30, cioè Borussia Mönchengladbach Lipsia. In effetti, rimarranno poi domenica 18 settembre solamente altre tre partite per i risultati Bundesliga in questo weekend: alle ore 15.30 sarà la volta di Union Berlino Wolfsburg, mentre alle ore 17.30 ecco Bochum Colonia ed infine si chiuderà alle ore 19.30 con Hoffenheim Friburgo.

RISULTATI BUNDESLIGA, 7^ GIORNATA

Sabato 17 settembre

ore 15.30

Augsburg Bayern Monaco

Bayer Leverkusen Werder Brema

Borussia Dortmund Schalke 04

Stoccarda Eintracht Francoforte

ore 18.30

Borussia Mönchengladbach Lipsia

Domenica 17 settembre

ore 15.30

Union Berlino Wolfsburg

ore 17.30

Bochum Colonia

ore 19.30

Hoffenheim Friburgo

CLASSIFICA BUNDESLIGA

Union Berlino 14

Friburgo 13

Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Hoffenheim 12

Mainz 10

Colonia, Borussia Mönchengladbach 9

Werder Brema, Eintracht Francoforte, Lipsia 8

Schalke 04, Augsburg 6

Stoccarda, Hertha Berlino, Wolfsburg 5

Bayer Leverkusen 4

Bochum 0

