RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ In Olanda sfida tra outsider! Diretta gol live score (20 febbraio 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: L’ALTRA PARTITA

Nei risultati di Champions League per questo martedì dobbiamo ovviamente presentare l’altra partita valida per l’andata degli ottavi di finale: si tratta di Psv Eindhoven Borussia Dortmund, un match che riporta alla mente alcune stagioni gloriose da parte di due squadre che una finale di Champions League o Coppa dei Campioni l’hanno già giocata, con esiti diversi perché il Psv l’ha vinta nel 1988 (anno storico per il calcio olandese che aveva anche messo le mani sugli Europei) mentre il Borussia Dortmund l’ha persa nel 2014, con Jurgen Klopp in panchina, nel derby contro il Bayern Monaco.

A vincere il suo girone è stata la squadra tedesca, che era in un gruppo di ferro ma ha saputo sopravanzare un Psg in difficoltà e un Milan che ha sprecato qualche occasione di troppo, oltre che il Newcastle; il Psv però si è ben comportato, riuscendo a emergere in un raggruppamento dominato dall’Arsenal e in cui Lens e Siviglia potevano rappresentare delle insidie. Diciamo che all’interno dei risultati di Champions League queste due squadre si presentano come outsider e quella che si qualificherà potrà poi essere un “affare” per le big nel sorteggio dei quarti; intanto però bisogna cominciare a capire come andranno le cose stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

IL TURNO DELL’INTER!

Con i risultati di Champions League entriamo nella seconda settimana dedicata all’andata degli ottavi: martedì 20 febbraio si giocano altre due partite con il quadro di questa prima metà turno che si chiude domani. Alle ore 21:00 dunque tutti comodi per seguire Inter Atletico Madrid e Psv Borussia Dortmund: ecco la seconda italiana impegnata nei risultati di Champions League, la Lazio ha raccolto un grande risultato battendo il Bayern – ma al ritorno sarà tutta da giocare – e ora tocca ai nerazzurri, che in campionato si sono confermati in testa con il 4-0 rifilato alla Salernitana.

Un’Inter che, dopo la finale dello scorso anno ma soprattutto il modo in cui ha approcciato questa stagione, è salita di parecchio nella considerazione degli addetti ai lavori: adesso sono in tanti a pensare che la banda di Simone Inzaghi abbia ben poche rivali anche in questa competizione, e che dunque possa replicare il viaggio verso l’ultimo atto, magari con un esito diverso. Adesso però dobbiamo approfondire ulteriormente il quadro dedicato ai risultati di Champions League per questa andata degli ottavi di finale, chiaramente il nostro focus per questa sera sarà sempre sull’Inter.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Champions League stanno quindi per farci compagnia: l’Inter affronta una sfida interessante e dall’incrocio “romantico” con quel Diego Simeone che è stato centrocampista della squadra nerazzurra, uno dei grandi combattenti che, pur in anni di avare soddisfazioni, è stato tra i più amati in campo anche se poi nel 2002 si era trasformato in giustiziere dell’Inter, vestendo la maglia della Lazio e segnando il gol che aveva definitivamente affondato le speranze di scudetto di Hector Cuper.

L’Atletico Madrid sarà a San Siro senza Alvaro Morata, che ben conosce l’Inter e che in questa stagione ha dimostrato di poter essere leader anche dal punto di vista realizzativo; è una squadra che in generale non sembra più avere la straordinaria compattezza degli anni che le avevano permesso di raggiungere due finali di Champions League (entrambe perse contro il Real Madrid) ma che rimane ostica da affrontare per la capacità di lasciare ben poco spazio di manovra. Anche l’Inter però è esponenzialmente cresciuta da questo punto di vista, i risultati di Champions League potrebbero dunque consegnarci un’interessantissima partita a scacchi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 21:00 Inter Atletico Madrid

Ore 21:00 Psv Borussia Dortmund











