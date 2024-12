RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: POSTA IN PALIO SEMPRE PIÙ ALTA

Eccoci arrivati alla sesta giornata, i risultati Champions League torneo protagonisti oggi, martedì 10 dicembre 2024, con il turno che fino all’anno scorso sarebbe stato l’ultimo della fase a gironi. Adesso è cambiato tutto, la cosiddetta “fase campionato” infatti prevede ben otto giornate, con le ultime due che saranno disputate a gennaio, però naturalmente la classifica di Champions League comincia ad essere piuttosto definita e la posta in palio sempre più alta per i due obiettivi, che sono l’ingresso tra le prime otto per accedere direttamente agli ottavi oppure almeno fra le migliori 24 per disputare i playoff, altra novità della Champions League 2024-2025.

Oggi in ottica italiana sarà un martedì nerazzurro, andiamo allora a scoprire il programma delle partite per i risultati Champions League, cominciando dai due classici anticipi delle ore 18.45, che saranno Dinamo Zagabria Celtic e Girona Liverpool, con la capolista in campo. Poi ci sono naturalmente le sette partite delle ore 21.00, che saranno Atalanta Real Madrid, Brest PSV Eindhoven, Bruges Sporting Lisbona, Leverkusen Inter, Lipsia Aston Villa, Salisburgo PSG e Shakhtar Bayern Monaco. Ci sarà come sempre moltissimo da divertirsi…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: ECCO ATALANTA E INTER!

Parliamo allora delle due italiane che saranno protagoniste oggi per i risultati Champions League. Gli occhi di molti saranno puntati su Bergamo, sia per gli indiscutibili meriti dell’Atalanta, confermati per l’ennesima volta anche due settimane fa con i sei gol sul campo dello Young Boys, ma anche per gli imprevisti problemi del Real Madrid, che al Gewiss Stadium deve cercare punti per non finire clamorosamente nei guai. La Dea aveva già fatto bella figura in Supercoppa Europea ad agosto, ma in questo momento la sensazione è che Gian Piero Gasperini potrebbe davvero fare uno scherzo a Carlo Ancelotti.

Sarà però un martedì sera davvero di lusso, perché anche Leverkusen Inter sarà un match di lusso, come è d’altronde giusto che sia quando si sfidano le squadre campioni in carica di Germania e Italia, in una serata degna della Coppa dei Campioni di una volta. Il Bayer è una squadra eccellente, anche se con il colore nerazzurro ha un ricordo (per loro) amaro, l’Inter può mettere sul piatto il fatto di essere l’unica squadra a non avere ancora subito gol in questa Champions League, con il secondo posto solitario dopo la vittoria di due settimane fa contro il Lipsia, altra squadra tedesca.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 6^ GIORNATA

ore 18.45

Dinamo Zagabria Celtic

Girona Liverpool

ore 21.00

Atalanta Real Madrid

Brest PSV Eindhoven

Bruges Sporting Lisbona

Leverkusen Inter

Lipsia Aston Villa

Salisburgo PSG

Shakhtar Bayern Monaco

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE

Liverpool 15

Inter 13

Barcellona, Dortmund 12

Atalanta 11

Brest, Lille, Aston Villa, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Arsenal, Monaco 10

Bayern, Benfica, Milan, Atletico Madrid 9

Manchester City, Psv, Juventus, Celtic 8

Club Bruges, Feyenoord, Dinamo Zagabria 7

Real Madrid 6

Stoccarda, Psg, Sparta Praga, Shakhtar 4

Sturm Graz, Stella Rossa, Girona, Salisburgo 3

Bologna 1

Lipsia, Young Boys, Slovan Bratislava 0