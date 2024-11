RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: OGGI TOCCA A BOLOGNA E JUVENTUS

Un’altra serata certamente ricca di gol ed emozioni ci attende per i risultati Champions League della quinta giornata oggi, mercoledì 27 novembre 2024. La “fase campionato” ha superato la sua metà, la classifica quindi ha già cominciato a definire le gerarchie e il margine di errore si riduce sempre più, considerati i due possibili obiettivi dell’ingresso fra le prime otto per accedere immediatamente agli ottavi, o almeno tra le migliori 24, con altri sedici posti negli spareggi di febbraio, l’altra grande novità. Per intenderci, la Juventus potrebbe ancora pensare all’obiettivo massimo, mentre il Bologna dovrà faticare anche per ottenere quello minimo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Inter davanti a tutti (26 novembre 2024)

Citiamo bianconeri e rossoblù perché saranno le due formazioni italiane in campo oggi: andiamo allora a scoprire tutte le partite in programma oggi per i risultati Champions League. Si comincerà come al solito alle ore 18.45, quando avremo il fischio d’inizio per Stella Rossa Stoccarda e Sturm Graz Girona, mentre alle ore 21.00 ci saranno ben sette incontri, comprese le partite di entrambe le italiane: Aston Villa Juventus, Bologna Lille, Celtic Bruges, Dinamo Zagabria Borussia Dortmund, Liverpool Real Madrid, Monaco Benfica e PSV Eindhoven Shakhtar.

Risultati Champions League, Classifica/ Diretta gol live score: Inter e Atalanta +3! (6 novembre 2024)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICA: FOCUS SULLE DUE ITALIANE

I risultati Champions League ci portano quindi a parlare di Juventus e Bologna, legate nel nome di Thiago Motta. Per quanto riguarda i bianconeri, la Juventus aveva cominciato con due vittorie consecutive, ma poi ha perso in casa contro lo Stoccarda e pareggiato a Lille: il totale è di 7 punti, due lunghezze in meno dell’Aston Villa che questa sera ospiterà in Inghilterra la Vecchia Signora. La sfida odierna può quindi essere un bivio: da una parte si potrebbe anche rilanciare l’inseguimento alle prime otto posizioni, ma c’è anche il rischio di dover iniziare a fare calcoli per salvare almeno i playoff.

Risultati Champions League, Classifica/ Diretta gol live score: Milan in 4k al Bernabeu! (5 novembre 2024)

Proprio il già citato Lille sarà invece protagonista allo stadio Renato Dall’Ara, ospite di un Bologna che finora ha recitato solamente da comparsa. Un pareggio per 0-0 seguito da tre sconfitte, l’ultima proprio in casa contro un’altra francese (almeno come federazione calcistica), cioè il Monaco. Qui non si possono fare calcoli: se il Bologna vuole ancora essere protagonista dei risultati Champions League deve vincere, sfatando di conseguenza anche il tabù che vede proprio i felsinei come l’unica squadra ancora a zero gol segnati in questa Champions League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, 5^ GIORNATA

Ore 18.45

Stella Rossa Stoccarda

Sturm Graz Girona

Ore 21.00

Aston Villa Juventus

Bologna Lille

Celtic Bruges

Dinamo Zagabria Borussia Dortmund

Liverpool Real Madrid

Monaco Benfica

PSV Eindhoven Shakhtar