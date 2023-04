RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol: il ritorno di Lampard, live score

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL RITORNO

Inevitabile parlare di Frank Lampard nei risultati di Champions League di questa sera. Il manager inglese torna sulla panchina dei Blues dopo l’esonero, avvenuto nel gennaio 2021: un quarto posto in Premier League, poi un passo da 29 punti in 19 giornate che non era stato sufficiente per la conferma. Il suo posto, come già ricordavamo ieri, lo aveva preso Thomas Tuchel: beffa delle beffe, il tedesco in quella stessa stagione aveva portato il Chelsea a vincere la Champions League. Lampard era invece ripartito, un anno dopo, dall’Everton: aveva salvato i Toffees centrando 20 punti in 18 partite, nella stagione seguente 15 punti in 20 gare gli erano valse l’esonero ma, visto come stanno andando le cose adesso, la situazione a Goodison Park non è troppo più rosea.

Ad ogni modo la grande notizia è proprio quella del suo ritorno a Stamford Bridge: Lampard ha firmato un contratto sino al termine della stagione, nei piani del Chelsea c’è innanzitutto Julian Nagelsmann e poi sullo sfondo Luis Enrique, ma le complesse trattative hanno portato la proprietà a prendere questa decisione. Lampard torna con una grande sfida contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che nel Chelsea lo ha allenato: vedremo come andrà… (agg. di Claudio Franceschini)

DERBY A SAN SIRO!

Sono Milan Napoli e Real Madrid Chelsea le due partite che, alle ore 21:00 di mercoledì 12 aprile, compongono il quadro dei risultati di Champions League: ovviamente siamo nell’andata dei quarti di finale, dopo aver assistito alle due gare di ieri si torna in campo per due match davvero scintillanti. L’Italia prova orgoglio nel vivere un derby che mancava da oltre 15 anni e che potrebbe portare una delle due squadre in finale; dall’altra parte una sfida scintillante che già l’anno scorso era stato straordinaria e aveva visto il miracolo da parte di Carlo Ancelotti e del suo Real Madrid.

Naturalmente in questa edizione i risultati di Champions League potrebbero raccontare qualcosa di diverso, anche se i blancos per dirla tutta sono reduci dal 4-0 del Camp Nou con cui hanno ribaltato il Barcellona, prendendosi la semifinale di Coppa del Re; i Blues invece hanno appena esonerato Graham Potter (che avevano pagato per acquisirlo a stagione in corso) facendo tornare Frank Lampard, esonerato a favore di quel Thomas Tuchel che si era laureato campione d’Europa. Corsi e ricorsi storici nei risultati di Champions League, ma tra poco sarà ancora una volta il campo a parlare…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo quindi alle due partite per i risultati di Champions League: inevitabilmente bisogna parlare di Milan Napoli, il derby che manderà sicuramente una delle due italiane in semifinale aumentando, appunto, la possibilità che contro ogni pronostico la coppa dalle grandi orecchie torni a varcare i nostri confini nazionali, cosa che come ben noto non accade da 13 anni. La doppia sfida è resa ancor più intrigante dal fatto che dieci giorni fa le due squadre si sono incrociate in campionato: al Maradona il Milan ha passeggiato con un incredibile 4-0.

Contesto diverso tuttavia, perché il Napoli arrivava a quella partita con 19 punti di vantaggio sulla Lazio: un’infinità, tale da permettergli (se è quello che è accaduto) di confondere le acque nascondendo le proprie carte, o comunque giocare senza quel fuoco vivo addosso che, almeno questo sperano i tifosi, è stato tenuto per questo doppio confronto. Sarà comunque interessantissimo scoprire cos succederà; la storia dei derby ci insegna che spesso e volentieri si tratta di incroci equilibrati, qui potrebbe succedere qualcosa di diverso con una delle due squadre a prendersi già un vantaggio non indifferente.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: ANDATA QUARTI

Ore 21:00 Milan Napoli

Ore 21:00 Real Madrid Chelsea











