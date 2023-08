Risultati Champions League/ Diretta gol live score: partite al via, si comincia! (martedì 1 agosto 2023)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: PARTITE AL VIA!

Finalmente siamo pronti a vivere il martedì sera dedicato ai risultati di Champions League, con il ritorno del secondo turno preliminare. È chiamato a un’impresa il Bate Borisov, che come abbiamo già visto non può nemmeno giocare nel suo stadio ma è costretto a emigrare in Ungheria, e deve ribaltare un 2-6. Il Bate Borisov aveva fatto scalpore qualche anno fa: era riuscito infatti a vincere le prime due partite del girone battendo anche, clamorosamente, il Bayern Monaco, ma poi aveva chiuso con 6 punti e dunque era stato eliminato, avendo però dato prova di come orgoglio e volontà potessero fare la differenza, sia pure magari in qualche partita singola.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: partite al via, si comincia! (mercoledì 26 luglio 2023)

Un’impresa simile sarebbe poi stata centrata dallo Sheriff Tiraspol, due successi tra cui quello esterno contro il Real Madrid; anche i moldavi però si sarebbero fermati a quei due successi non riuscendo a proseguire. Questa sera comunque vedremo se il Bate Borisov riuscirà a qualificarsi per il terzo turno preliminare, le premesse non ci sono ma i miracoli nel mondo del calcio possono sempre succedere; mettiamoci allora comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti della serata, perché per i risultati di Champions League si può finalmente iniziare a giocare le partite di ritorno del secondo turno preliminare! (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Match pazzo in Lituania, vince l'HJK! Diretta gol live score (25 luglio 2023)

LA STORIA

Nel parlare dei risultati di Champions League dobbiamo naturalmente fare un focus sul Panathinaikos, che come già visto si trova con un piede nel terzo turno preliminare e, almeno idealmente, vuole tornare a vivere giorni di gloria come già ce ne sono stati nel corso della storia. Sono passati 13 anni dall’ultima partecipazione alla fase a gironi di Champions League, ma il Panathinaikos ha altri risultati di grande prestigio: nel 1971 raggiunse la finale di Coppa dei Campioni sotto la guida del leggendario Ferenc Puskas, la perse contro l’Ajax che proprio quel giorno a Wembley inaugurava il suo hat trick ma portava Antonis Antoniadis a vincere la classifica marcatori del torneo, con 10 gol.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: match al via, la giornata comincia! (oggi 19 luglio 2023)

Ancora Ajax a spezzare i sogni di gloria del Panathinaikos nel 1996, con una semifinale vinta sui greci; in quell’edizione avrebbe poi vinto la Juventus. Da quel momento i verdi di Atene non sono più riusciti ad affermarsi a grandi livelli; nel 2010 eliminazione per mano di Barcellona, Copenaghen e Rubin Kazan, poi nel 2013 lo spareggio perso contro un Malaga gestito dagli sceicchi. Come andranno le cose oggi nei risultati di Champions League per il ritorno del secondo turno preliminare? (agg. di Claudio Franceschini)

CHI PASSA IL TURNO?

Sono appena quattro le partite che martedì 1 agosto ci terranno compagnia con i risultati di Champions League: si gioca ovviamente il ritorno del secondo turno preliminare, dunque tra qualche ora conosceremo le prime quattro squadre che supereranno questo scoglio regalandosi il passo ulteriore verso il sogno di arrivare alla fase a gironi, ricordando che domani si completerà questo secondo turno preliminare con altre otto partite e che naturalmente entreranno poi in corsa le squadre che, grazie a una federazione migliore nel ranking o ai piazzamenti nei rispettivi campionati, faranno il loro esordio nel cammino soltanto ad agosto.

Nel parlare dei risultati di Champions League per questo ritorno del secondo turno preliminare dobbiamo ricordare ancora una volta che due anni fa la Uefa ha nuovamente tolto la regola che assegnava valore doppio ai gol segnati in trasferta; questo ha aumentato l’incertezza circa le gare in andata e ritorno, anche se bisogna dire che, almeno da un punto di vista statistico, non sono aumentati i doppi confronti terminati ai tempi supplementari o ai calci di rigore. Vedremo cosa succederà questa sera, non vediamo l’ora che per i risultati di Champions League si torni a giocare…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo ai risultati di Champions League per le partite di martedì 1 agosto, idealmente quindi ci avviciniamo anche al momento in cui troveremo in corsa squadre di caratura superiore, rendendo più difficile il percorso per chi si qualificherà dal secondo turno preliminare. Intanto possiamo dire certamente che tra le quattro partite di oggi ce ne sono almeno due che sembrano definite nel loro esito: il Panathinaikos è andato a vincere in Ucraina per 3-1, dunque per ribaltare la situazione o comunque impattarla il Dnipro-1 avrà bisogno di un successo con almeno due gol di scarto su uno dei campi più caldi in Europa.

Il Bate Borisov giocherà invece in casa, ma solo formalmente: per ovvie ragioni saremo infatti sul neutro di Mezokovesd (in Ungheria) e la squadra bielorussa riparte dal pesante ko che ha incassato dall’Aris Limassol. Serve una vittoria con almeno quattro gol di margine per arrivare ai tempi supplementari; certamente i risultati di Champions League ci hanno già presentato delle sorprese e non è detto che non sia così anche tra poche ore, ma almeno questi due incroci nel ritorno del secondo turno preliminare sembrano già piuttosto definiti, il campo confermerà o meno se le cose andranno realmente in questo modo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

Ore 19:30 Panathinaikos Dnipro-1 (andata 3-1)

Ore 20:00 Bate Borisov Aris Limassol (andata 2-6)

Ore 20:00 Olimpia Lubiana Ludogorets (andata 1-1)

Ore 20:30 Slovan Bratislava Zrinjski (andata 1-0)











© RIPRODUZIONE RISERVATA