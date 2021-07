Risultati Champions League/ Diretta gol live score, ritorno 2° turno preliminare

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IL RITORNO DEL 2° TURNO PRELIMINARE

Sono quattro le partite che martedì 27 luglio ci faranno compagnia per i risultati di Champions League: si gioca il ritorno del secondo turno preliminare, e dunque avremo altre squadre che procederanno già questa sera nel loro cammino verso la fase a gironi. Il martedì rappresenta la giornata degli anticipi: alle ore 18:00 vanno in scena Flora Tallinn Legia Varsavia, HJK Helsinki e Omonia Dinamo Zagabria, alle ore 19:00 sarà invece il turno di Zalgiris Ferencvaros.

Diciamo subito che anche le squadre che verranno eliminate non esauriranno oggi (o domani, nel caso delle altre partite) il loro percorso nella stagione delle coppe internazionali: torneranno infatti in gioco nel terzo turno preliminare di Europa League, secondo una formula ormai consolidata negli anni e alla quale si è recentemente aggiunta la neonata Conference League. Siamo ancora alle prime battute per cui non avremo big in campo, ma i risultati di Champions League potrebbero comunque regalarci emozioni e allora staremo a vedere quello che succederà questa sera, tra qualche ora, sui quattro campi coinvolti…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LA SITUAZIONE

Parlando dei risultati di Champions League per il ritorno del secondo turno preliminare, bisogna tenere a mente la grande novità reintrodotta quest’anno: non esiste più la regola secondo cui i gol segnati in trasferta hanno un valore doppio, in caso di parità nella differenza reti si andrà comunque ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Questo ovviamente rischia di cambiare parecchie cose: guardando alle partite di questa sera per esempio Flora Tallinn e HJK, che hanno perso 2-1 fuori casa il match di andata, dovranno giocare altri 30 minuti anche se dovessero vincere 1-0, mentre anche perdere 3-1 non aiuterebbe Dinamo Zagabria e Ferencvaros a superare subito il secondo turno preliminare. A proposito, potremmo dire che con riferimento al martedì i croati e gli ungheresi sono un po’ le big del programma: recentemente le abbiamo viste nella fase a gironi di Champions League e dunque hanno sicuramente più possibilità delle altre, ma Omonia e Zalgiris potranno giocare tra le mura amiche e di certo non lasceranno alcunchè di intentato…

Ore 18:00 Flora Tallinn Legia Varsavia (andata 1-2)

Ore 18:00 HJK Helsinki Malmoe (andata 1-2)

Ore 18:00 Omonia Dinamo Zagabria (andata 0-2)

Ore 19:00 Zalgiris Ferencvaros (andata 0-2)



